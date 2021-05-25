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Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали - РИА Новости, 25.05.2021
Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
Москва проясняет ситуацию с арестом временного президента и премьер-министра Мали, посольство РФ находится в контакте со всеми сторонами, заявил во вторник РИА... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:26
2021-05-25T10:26
2021-05-25T10:26
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва проясняет ситуацию с арестом временного президента и премьер-министра Мали, посольство РФ находится в контакте со всеми сторонами, заявил во вторник РИА Новости источник в российском МИД.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мали, в мире