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Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали - РИА Новости, 25.05.2021
Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
Москва проясняет ситуацию с арестом временного президента и премьер-министра Мали, посольство РФ находится в контакте со всеми сторонами, заявил во вторник РИА... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:26
2021-05-25T10:26
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мали
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва проясняет ситуацию с арестом временного президента и премьер-министра Мали, посольство РФ находится в контакте со всеми сторонами, заявил во вторник РИА Новости источник в российском МИД.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мали, в мире

Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали

10:26 25.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва проясняет ситуацию с арестом временного президента и премьер-министра Мали, посольство РФ находится в контакте со всеми сторонами, заявил во вторник РИА Новости источник в российском МИД.
"Мы изучаем происходящее, надо прояснить все детали. Посольство занимается этим, в активном контакте со всеми сторонами", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его.
 
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