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Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали

Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали - РИА Новости, 25.05.2021

Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали

Москва проясняет ситуацию с арестом временного президента и премьер-министра Мали, посольство РФ находится в контакте со всеми сторонами, заявил во вторник РИА... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:26

2021-05-25T10:26

2021-05-25T10:26

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мали

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва проясняет ситуацию с арестом временного президента и премьер-министра Мали, посольство РФ находится в контакте со всеми сторонами, заявил во вторник РИА Новости источник в российском МИД.Ранее источник РИА Новости заявил, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. По его словам, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его.

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мали

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мали, в мире