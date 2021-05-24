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Источник сообщил об аресте президента и премьер-министра Мали военными
Источник сообщил об аресте президента и премьер-министра Мали военными - РИА Новости, 24.05.2021
Источник сообщил об аресте президента и премьер-министра Мали военными
Военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако, об этом РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T22:07
2021-05-24T22:07
2021-05-24T23:49
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КАИР, 24 мая - РИА Новости. Военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако, об этом РИА Новости рассказал информированный источник.В понедельник стало известно, что в Мали было сформировано новое правительство."Военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны, и перевезли их на военную базу Кати близ столицы. Президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его", - рассказал источник."Временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктару Уану арестовали военнослужащие, лояльные вице-президенту Мали полковнику Ассими Гота через час после объявления о формировании второго переходного правительства в стране", - рассказал источник.Переходное правительство Мали 14 мая ушло в отставку, временный президент страны Ба Ндау поручил премьер-министру Моктару Уану сформировать новое правительство.Согласно документу, из 25 ведомств военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения.Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.
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бамако, мали, в мире
КАИР, 24 мая - РИА Новости.
Военнослужащие в Мали
арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако
, об этом РИА Новости рассказал информированный источник.
В понедельник стало известно, что в Мали было сформировано новое правительство.
"Военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны, и перевезли их на военную базу Кати близ столицы. Президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его", - рассказал источник.
"Временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктару Уану арестовали военнослужащие, лояльные вице-президенту Мали полковнику Ассими Гота через час после объявления о формировании второго переходного правительства в стране", - рассказал источник.
Переходное правительство Мали 14 мая ушло в отставку, временный президент страны Ба Ндау поручил премьер-министру Моктару Уану сформировать новое правительство.
Согласно документу, из 25 ведомств военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения.
Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.