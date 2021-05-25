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https://ria.ru/20210525/lukashenko-1733844380.html
Лукашенко выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair в среду
Лукашенко выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair в среду - РИА Новости, 25.05.2021
Лукашенко выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair в среду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду встретится с белорусскими парламентариями, пообщается "на злобу дня", передает во вторник Sputnik Беларусь. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:12
2021-05-25T16:45
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду встретится с белорусскими парламентариями, пообщается "на злобу дня", передает во вторник Sputnik Беларусь.В понедельник вечером близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" заявил, что глава белорусского государства во вторник обратится с заявлением по поводу последних событий."Заявление Лукашенко и дискуссия на злобу дня состоятся завтра в Овальном зале. Парламентарии попросили о встрече", - говорится в сообщении.В свою очередь пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила информацию, что Лукашенко в среду в парламенте встретится с парламентариями и членами конституционной комиссии."Президент принял предложение парламентариев и членов конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также мнение формирующие люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры", - сообщила пресс-секретарь.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Во вторник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал данный инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течение 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же. В латвийской дипмиссии ранее во вторник РИА Новости заявили, что посол во вторник покинет территорию Белоруссии.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733824125.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair в среду

16:12 25.05.2021 (обновлено: 16:45 25.05.2021)
 
© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© БелТА
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Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду встретится с белорусскими парламентариями, пообщается "на злобу дня", передает во вторник Sputnik Беларусь.
В понедельник вечером близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" заявил, что глава белорусского государства во вторник обратится с заявлением по поводу последних событий.
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23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
"Заявление Лукашенко и дискуссия на злобу дня состоятся завтра в Овальном зале. Парламентарии попросили о встрече", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила информацию, что Лукашенко в среду в парламенте встретится с парламентариями и членами конституционной комиссии.
"Президент принял предложение парламентариев и членов конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также мнение формирующие люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры", - сообщила пресс-секретарь.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 14:36
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Во вторник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал данный инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течение 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же. В латвийской дипмиссии ранее во вторник РИА Новости заявили, что посол во вторник покинет территорию Белоруссии.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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