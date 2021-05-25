https://ria.ru/20210525/lukashenko-1733844380.html

Лукашенко выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair в среду

Лукашенко выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair в среду - РИА Новости, 25.05.2021

Лукашенко выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair в среду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду встретится с белорусскими парламентариями, пообщается "на злобу дня", передает во вторник Sputnik Беларусь. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:12

2021-05-25T16:12

2021-05-25T16:45

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду встретится с белорусскими парламентариями, пообщается "на злобу дня", передает во вторник Sputnik Беларусь.В понедельник вечером близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого" заявил, что глава белорусского государства во вторник обратится с заявлением по поводу последних событий."Заявление Лукашенко и дискуссия на злобу дня состоятся завтра в Овальном зале. Парламентарии попросили о встрече", - говорится в сообщении.В свою очередь пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подтвердила информацию, что Лукашенко в среду в парламенте встретится с парламентариями и членами конституционной комиссии."Президент принял предложение парламентариев и членов конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также мнение формирующие люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры", - сообщила пресс-секретарь.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Во вторник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал данный инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течение 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же. В латвийской дипмиссии ранее во вторник РИА Новости заявили, что посол во вторник покинет территорию Белоруссии.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733824125.html

https://ria.ru/20210525/samolet-1733826254.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире