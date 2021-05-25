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В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 25.05.2021
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца, эта встреча готовилась еще до инцидента с самолетом Ryanair, при... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:15
2021-05-25T13:15
задержание основателя telegram-канала nexta
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца, эта встреча готовилась еще до инцидента с самолетом Ryanair, при этом Лукашенко сможет детально рассказать Путину об обстоятельствах и причинах произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий. Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", - сказал Песков журналистам во вторник.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали данную ситуацию.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733555526.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

13:15 25.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца, эта встреча готовилась еще до инцидента с самолетом Ryanair, при этом Лукашенко сможет детально рассказать Путину об обстоятельствах и причинах произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий. Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", - сказал Песков журналистам во вторник.
"А что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, ну, это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов", - добавил он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали данную ситуацию.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 19:18
Случаи задержания находящихся в розыске людей в третьих странах
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
 
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