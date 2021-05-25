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МИД Литвы: Европа сделает все, чтобы поставить Лукашенко на место
МИД Литвы: Европа сделает все, чтобы поставить Лукашенко на место - РИА Новости, 25.05.2021
МИД Литвы: Европа сделает все, чтобы поставить Лукашенко на место
Европа будет делать все возможное, чтобы поставить президента Белоруссии Александра Лукашенко на место, заявил вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:14
2021-05-25T12:14
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
евросоюз
мид литвы
белоруссия
литва
в мире
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Европа будет делать все возможное, чтобы поставить президента Белоруссии Александра Лукашенко на место, заявил вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас.По его словам, заявление европейских лидеров в понедельник четко показывает, что Лукашенко зашел слишком далеко. "Его поведение в последнее время создает впечатление человека на грани исступления", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".Лидеры ЕС на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента в Белоруссии на саммите Евросоюза в Брюсселе.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210525/zakharova-1733768486.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, евросоюз, мид литвы, белоруссия, литва, в мире, политика

МИД Литвы: Европа сделает все, чтобы поставить Лукашенко на место

12:14 25.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Европа будет делать все возможное, чтобы поставить президента Белоруссии Александра Лукашенко на место, заявил вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас.
По его словам, заявление европейских лидеров в понедельник четко показывает, что Лукашенко зашел слишком далеко. "Его поведение в последнее время создает впечатление человека на грани исступления", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".
"Маниакальные теории конспирации, везде замахи на его власть и ответы на внешние события у него уже зашли за пределы адекватности. Видно, что Запад, Европа уже осознает, что имеет дело с очень опасным, непрогнозируемым и слишком далеко зашедшим диктатором. Единство в санкциях показывает, что дальше его терпеть не будут, Европа будет делать все возможное, чтобы его поставить на место или удалить", — сказал он.
Лидеры ЕС на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента в Белоруссии на саммите Евросоюза в Брюсселе.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД ЛитвыБелоруссияЛитваВ миреПолитика
 
 
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