https://ria.ru/20210525/lukashenko-1733792119.html

МИД Литвы: Европа сделает все, чтобы поставить Лукашенко на место

МИД Литвы: Европа сделает все, чтобы поставить Лукашенко на место - РИА Новости, 25.05.2021

МИД Литвы: Европа сделает все, чтобы поставить Лукашенко на место

Европа будет делать все возможное, чтобы поставить президента Белоруссии Александра Лукашенко на место, заявил вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:14

2021-05-25T12:14

2021-05-25T12:14

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

александр лукашенко

евросоюз

мид литвы

белоруссия

литва

в мире

политика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Европа будет делать все возможное, чтобы поставить президента Белоруссии Александра Лукашенко на место, заявил вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас.По его словам, заявление европейских лидеров в понедельник четко показывает, что Лукашенко зашел слишком далеко. "Его поведение в последнее время создает впечатление человека на грани исступления", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".Лидеры ЕС на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента в Белоруссии на саммите Евросоюза в Брюсселе.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210525/zakharova-1733768486.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

литва

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, евросоюз, мид литвы, белоруссия, литва, в мире, политика