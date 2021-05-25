https://ria.ru/20210525/lokdaun-1733799329.html

Мурашко рассказал, почему в России стал возможен сценарий без локдаунов

Мурашко рассказал, почему в России стал возможен сценарий без локдаунов - РИА Новости, 25.05.2021

Мурашко рассказал, почему в России стал возможен сценарий без локдаунов

Сценарий борьбы с эпидемией без повторных локдаунов стал возможен за счет прочности системы здравоохранения России и повышения возможностей ее адаптации к... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:36

2021-05-25T12:36

2021-05-25T12:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сценарий борьбы с эпидемией без повторных локдаунов стал возможен за счет прочности системы здравоохранения России и повышения возможностей ее адаптации к различным ситуациям, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Кризисное падение ВВП оказалось гораздо менее глубоким, чем в большинстве стран развитых. За счет прочности системы и повышения адаптационных возможностей системы здравоохранения стал возможен сценарий без повторных локдаунов, страна приступила к выходу из кризиса", - сказал Мурашко на международном конгрессе "ОргЗдрав 2021".Он отметил, что создание вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса в России позволило переломить ситуацию и приблизить окончание пандемии.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что основная задача "санитарного щита" России - это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни.

https://ria.ru/20210512/lokdaun-1731953645.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)