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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210525/lokdaun-1733799329.html
Мурашко рассказал, почему в России стал возможен сценарий без локдаунов
Мурашко рассказал, почему в России стал возможен сценарий без локдаунов - РИА Новости, 25.05.2021
Мурашко рассказал, почему в России стал возможен сценарий без локдаунов
Сценарий борьбы с эпидемией без повторных локдаунов стал возможен за счет прочности системы здравоохранения России и повышения возможностей ее адаптации к... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:36
2021-05-25T12:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сценарий борьбы с эпидемией без повторных локдаунов стал возможен за счет прочности системы здравоохранения России и повышения возможностей ее адаптации к различным ситуациям, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Кризисное падение ВВП оказалось гораздо менее глубоким, чем в большинстве стран развитых. За счет прочности системы и повышения адаптационных возможностей системы здравоохранения стал возможен сценарий без повторных локдаунов, страна приступила к выходу из кризиса", - сказал Мурашко на международном конгрессе "ОргЗдрав 2021".Он отметил, что создание вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса в России позволило переломить ситуацию и приблизить окончание пандемии.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что основная задача "санитарного щита" России - это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Мурашко рассказал, почему в России стал возможен сценарий без локдаунов

12:36 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПожилая женщина во время прогулки в парке
Пожилая женщина во время прогулки в парке - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сценарий борьбы с эпидемией без повторных локдаунов стал возможен за счет прочности системы здравоохранения России и повышения возможностей ее адаптации к различным ситуациям, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Кризисное падение ВВП оказалось гораздо менее глубоким, чем в большинстве стран развитых. За счет прочности системы и повышения адаптационных возможностей системы здравоохранения стал возможен сценарий без повторных локдаунов, страна приступила к выходу из кризиса", - сказал Мурашко на международном конгрессе "ОргЗдрав 2021".
Он отметил, что создание вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса в России позволило переломить ситуацию и приблизить окончание пандемии.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что основная задача "санитарного щита" России - это похождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 14:24Распространение коронавируса
Голикову удивил вопрос о возможном локдауне в России
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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