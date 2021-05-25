https://ria.ru/20210525/lgoty-1733757243.html

В России предложили создать новую категорию льготников

В России предложили создать новую категорию льготников - РИА Новости, 25.05.2021

В России предложили создать новую категорию льготников

Для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, следует ввести льготное начисление земельного налога, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. С таким РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T07:37

2021-05-25T07:37

2021-05-25T10:35

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

антон котяков

налоги

евгений федоров

госдума рф

владимир путин

ссср

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, следует ввести льготное начисление земельного налога, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, пишет RT.Депутат напомнил, что сейчас такая льгота распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи.По мнению парламентария, эта мера позволит простимулировать и поддержать как тех, кто уже принял в семью ребенка, так и тех, кто только готовится к этому.

https://ria.ru/20210511/lgoty-1731709266.html

россия

ссср

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2021

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, антон котяков, налоги, евгений федоров, госдума рф, владимир путин, ссср, общество