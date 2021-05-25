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В России предложили создать новую категорию льготников
В России предложили создать новую категорию льготников - РИА Новости, 25.05.2021
В России предложили создать новую категорию льготников
Для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, следует ввести льготное начисление земельного налога, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. С таким РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T07:37
2021-05-25T10:35
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
антон котяков
налоги
евгений федоров
госдума рф
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ссср
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, следует ввести льготное начисление земельного налога, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, пишет RT.Депутат напомнил, что сейчас такая льгота распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи.По мнению парламентария, эта мера позволит простимулировать и поддержать как тех, кто уже принял в семью ребенка, так и тех, кто только готовится к этому.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, антон котяков, налоги, евгений федоров, госдума рф, владимир путин, ссср, общество

В России предложили создать новую категорию льготников

07:37 25.05.2021 (обновлено: 10:35 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, следует ввести льготное начисление земельного налога, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, пишет RT.
Депутат напомнил, что сейчас такая льгота распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребенка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребенка", — говорится в письме Федорова.

По мнению парламентария, эта мера позволит простимулировать и поддержать как тех, кто уже принял в семью ребенка, так и тех, кто только готовится к этому.
Сайт общероссийского центра занятости - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 07:04
В России упростили процедуру назначения льгот и пособий
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияАнтон КотяковНалогиЕвгений ФедоровГосдума РФВладимир ПутинСССРОбщество
 
 
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