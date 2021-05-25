https://ria.ru/20210525/lekarstvo-1733872181.html
Мантуров назвал сроки поставки в Россию препарата против детского лейкоза
Мантуров назвал сроки поставки в Россию препарата против детского лейкоза - РИА Новости, 25.05.2021
Мантуров назвал сроки поставки в Россию препарата против детского лейкоза
Поставка в Россию первой партии препарата для лечения острого лейкоза у детей "Онкаспар" в объеме 1,3 тысячи упаковок планируется до конца июня, заявил глава... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:04
2021-05-25T18:04
2021-05-25T18:04
россия
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Поставка в Россию первой партии препарата для лечения острого лейкоза у детей "Онкаспар" в объеме 1,3 тысячи упаковок планируется до конца июня, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 521 миллиона рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России препарата для лечения острого лейкоза у детей "Онкаспар"."В рамках исполнения поручения председателя правительства поставка первой партии "Онкаспара" в объеме 1,3 тысячи упаковок планируется уже до конца июня. Оставшаяся часть будет закуплена до конца августа", - сказал министр, слова которого привели в пресс-службе.В сообщении пресс-службы кабмина также отмечалось, что выделенные средства поступят из резервного фонда правительства, и с их помощью в 2021 году будет закуплено 1970 упаковок лекарства. Также уточнялось, что препарат "Онкаспар" (пэгаспаргаза) производится во Франции и не имеет отечественных аналогов.
https://ria.ru/20201225/onkopreparaty-1590949796.html
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россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)