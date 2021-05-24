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На препарат против детского лейкоза выделили более 521 миллиона рублей
На препарат против детского лейкоза выделили более 521 миллиона рублей - РИА Новости, 24.05.2021
На препарат против детского лейкоза выделили более 521 миллиона рублей
Из резервного фонда правительства выделили более 521 миллиона рублей на закупку не зарегистрированного в России препарата для лечения острого лейкоза у детей... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T23:01
2021-05-24T23:53
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
франция
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из резервного фонда правительства выделили более 521 миллиона рублей на закупку не зарегистрированного в России препарата для лечения острого лейкоза у детей "Онкаспар", сообщили в пресс-службе кабмина.Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.До конца года будет закуплено 1970 упаковок лекарства.Препарат "Онкаспар" (пэгаспаргаза) производится во Франции, у него нет отечественных аналогов. Его закупкой, ввозом и доставкой занимается Московский эндокринный завод."Субсидия из федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные не только с закупкой, но и с доставкой и хранением препарата, а также уплатой налогов и таможенных сборов", — заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201225/preparat-1590960436.html
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, франция

На препарат против детского лейкоза выделили более 521 миллиона рублей

23:01 24.05.2021 (обновлено: 23:53 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из резервного фонда правительства выделили более 521 миллиона рублей на закупку не зарегистрированного в России препарата для лечения острого лейкоза у детей "Онкаспар", сообщили в пресс-службе кабмина.
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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До конца года будет закуплено 1970 упаковок лекарства.
Препарат "Онкаспар" (пэгаспаргаза) производится во Франции, у него нет отечественных аналогов. Его закупкой, ввозом и доставкой занимается Московский эндокринный завод.
"Субсидия из федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные не только с закупкой, но и с доставкой и хранением препарата, а также уплатой налогов и таможенных сборов", — заключили в пресс-службе.
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