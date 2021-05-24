https://ria.ru/20210524/onkaspar-1733744594.html
На препарат против детского лейкоза выделили более 521 миллиона рублей
На препарат против детского лейкоза выделили более 521 миллиона рублей - РИА Новости, 24.05.2021
На препарат против детского лейкоза выделили более 521 миллиона рублей
Из резервного фонда правительства выделили более 521 миллиона рублей на закупку не зарегистрированного в России препарата для лечения острого лейкоза у детей... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T23:01
2021-05-24T23:01
2021-05-24T23:53
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
франция
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из резервного фонда правительства выделили более 521 миллиона рублей на закупку не зарегистрированного в России препарата для лечения острого лейкоза у детей "Онкаспар", сообщили в пресс-службе кабмина.Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.До конца года будет закуплено 1970 упаковок лекарства.Препарат "Онкаспар" (пэгаспаргаза) производится во Франции, у него нет отечественных аналогов. Его закупкой, ввозом и доставкой занимается Московский эндокринный завод."Субсидия из федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные не только с закупкой, но и с доставкой и хранением препарата, а также уплатой налогов и таможенных сборов", — заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201225/preparat-1590960436.html
https://ria.ru/20210520/onkologiya-1733061815.html
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