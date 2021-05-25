https://ria.ru/20210525/latviya-1733905799.html

Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний - РИА Новости, 25.05.2021

Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

Правительство Латвии установило ограничения на выдачу разрешений на полеты над своей территорией и использование аэропортов для авиаперевозчиков, которые... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T23:38

2021-05-25T23:38

2021-05-25T23:38

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РИГА, 25 мая – РИА Новости. Правительство Латвии установило ограничения на выдачу разрешений на полеты над своей территорией и использование аэропортов для авиаперевозчиков, которые зарегистрированы в Белоруссии, сказано в сообщении правительства.Ранее МИД Латвии призвал Минсообщения запретить всем зарегистрированным в стране авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair.Также правительство ввело ограничения на права латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии.Кроме того, в постановлении сказано, что аэропорты Латвии не станут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Белоруссии на маршруте своего полета.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали данную ситуацию.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210525/polety-1733903296.html

https://ria.ru/20210525/britaniya-1733894990.html

латвия

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