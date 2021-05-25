https://ria.ru/20210525/kuban-1733769692.html

Программа детского туристического кешбэка особенно важна для Кубани

Программа детского туристического кешбэка особенно важна для Кубани - РИА Новости, 25.05.2021

Программа детского туристического кешбэка особенно важна для Кубани

Программа детского туристического кешбэка, которая стартовала во вторник, имеет особую значимость для Краснодарского края, заявил журналистам спикер... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:02

2021-05-25T10:02

2021-05-25T10:02

краснодарский край

россия

азовское море

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

единая россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Программа детского туристического кешбэка, которая стартовала во вторник, имеет особую значимость для Краснодарского края, заявил журналистам спикер Законодательного собрания региона (ЗСК) Юрий Бурлачко.Программа детского туристического кэшбэка стартовала в ночь на вторник, она продлится до 31 августа. Полный список участников и предложений опубликован на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе "Детские лагеря", где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные."Предполагается, что воспользоваться предложенной мерой смогут более 350 тысяч российских детей. О точных цифрах говорить преждевременно, но мы надеемся, что значительную часть этого контингента составят те, чей отдых пройдет на территории Кубани. Для Краснодарского края реализация инициированной президентом программы будет иметь особую значимость", - сказал спикер ЗСК.Сегодня по количеству детских здравниц и численности пребывающих в них детей регион занимает лидирующие позиции среди всех российских субъектов. "Ежегодно у нас отдыхают и оздоравливаются порядка 270 тысяч детей, в том числе 150 тысяч – из других субъектов страны. Исторически сложилось так, что на кубанском побережье Черного и Азовского морей на протяжении десятилетий создавалась мощная база отдыха для детей всего бывшего СССР. Эта сеть учреждений – уникальное национальное достояние не только одной Кубани, но и всей России", - уточнил Юрий Бурлачко.По его словам, предложенные президентом меры поддержки детского отдыха помогут многим. "В первую очередь – тем семьям, на материальном положении которых сказались последствия коронавирусной пандемии. Теперь им не придется урезать статьи домашнего бюджета для того, чтобы обеспечить полноценный отдых детям. Во-вторых, развернутая правительством программа позволит также поддержать краевые учреждения детского отдыха", - отметил председатель ЗСК.Он уточнил, что в период пандемии коронавируса такие учреждения понесли существенные финансовые потери, гораздо более серьезные, чем какой-либо иной сектор кубанской экономики. Так, по словам представителя ЗСК, летом прошлого года из-за введенных Роспотребнадзором ограничений лишь 44 организации из существующих 109 детских санаторно-курортных учреждений смогли начать работу. Они приняли всего 27 тысяч детей, что на 237 тысяч детей меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года."Ситуация на тот момент складывалась критическая – банкротство детских санаториев и домов отдыха могло привести к их перепрофилированию. Возник реальный риск "потерять" отрасль. Сегодня предложенная президентом программа повышения доступности детского отдыха открывает перед ней новые перспективы. Детские здравницы Кубани готовы принять на отдых гостей из всех субъектов Российской Федерации, обеспечив им как высокое качество отдыха, так и безусловное соблюдение всех мер санитарно-эпидемиологической предосторожности", - заключил спикер ЗСК.Он также добавил, что ситуация в сфере детского отдыха постоянно находится в центре внимания органов власти края. "Мы продолжаем разрабатывать новые меры поддержки отрасли и намерены делать все возможное, чтобы в новом сезоне обеспечить устойчивый рост всего курортно-туристского комплекса Кубани. Накануне предстоящей 56-й сессии ЗСК мы рассмотрим стоящие перед нами задачи по реализации положений послания президента Российской Федерации на собрании фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании края. В числе прочих на нём будет поднят также и вопрос о "детском кешбэке", - уточнил Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20210524/moloko-1733745353.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/kuban-1733705131.html

https://ria.ru/20210519/kuban-1733025843.html

россия

азовское море

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), единая россия, краснодарский край