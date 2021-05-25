https://ria.ru/20210525/krym-1733903914.html

В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение

В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение - РИА Новости, 25.05.2021

В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение

Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T23:01

2021-05-25T23:01

2021-05-25T23:01

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

георгий мурадов

белоруссия

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть возможность открытия прямого авиационного и железнодорожного сообщения с полуостровом.По его словам, в условиях нарастания западной агрессии и санкций против Белоруссии ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом."Мы не раз обращались к властям союзной для нас республики с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов", - подчеркнул постпред.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/britaniya-1733894990.html

https://ria.ru/20210525/isterika-1733898728.html

россия

белоруссия

республика крым

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, георгий мурадов, белоруссия, республика крым, в мире