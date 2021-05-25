https://ria.ru/20210525/kot-1733897888.html

В Пермском крае промышленный альпинист спас застрявшего в окне кота

В Пермском крае промышленный альпинист спас застрявшего в окне кота - РИА Новости, 25.05.2021

В Пермском крае промышленный альпинист спас застрявшего в окне кота

Промышленный альпинист спас кота, застрявшего в окне пятиэтажки в городе Оса Пермского края. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T21:22

2021-05-25T21:22

2021-05-25T22:49

хорошие новости

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 25 мая — РИА Новости. Промышленный альпинист спас кота, застрявшего в окне пятиэтажки в городе Оса Пермского края.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где рабочий-высотник закрепляет страховочные тросы на крыше пятиэтажки и спускается с помощью оборудования вниз к окну квартиры на верхнем этаже. В приоткрытой фрамуге застрял молодой кот, он кричал и извивался, от этой активности еще больше проваливаясь в щель. Мужчина за шиворот вытащил животное из узкого пространства и помог ему попасть в квартиру. На прощание высотник говорит коту через стекло: "Все, теперь живи и радуйся!"Как рассказал РИА Новости спасший кота промышленный альпинист пермской компании Артем Артемов, инцидент произошел в Осе 24 мая. О застрявшем в окне жилого дома животном ему рассказал коллега, работавший на цокольном этаже данной пятиэтажки.Собеседник уточнил, что, когда он освобождал кота, хозяев дома не было, однако позднее они разыскали высотника и поблагодарили за спасение питомца.Артемов добавил, что сейчас компания продолжает работать на объекте в Осе: во вторник он спустился на тросах до окна квартиры, где живет кот, тот пришел на подоконник и смотрел на высотника. Мужчина сфотографировал пушистого товарища на свой телефон.Он отметил, что снятое на видео спасение кота быстро распространилось по соцсетям, а так как Оса — маленький город, то теперь с высотниками здороваются почти все жители, некоторые называют их героями.

https://ria.ru/20210517/spasenie-1732611898.html

пермский край

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пермский край, происшествия