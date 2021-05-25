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В Пермском крае промышленный альпинист спас застрявшего в окне кота
В Пермском крае промышленный альпинист спас застрявшего в окне кота - РИА Новости, 25.05.2021
В Пермском крае промышленный альпинист спас застрявшего в окне кота
Промышленный альпинист спас кота, застрявшего в окне пятиэтажки в городе Оса Пермского края. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T21:22
2021-05-25T21:22
2021-05-25T22:49
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ПЕРМЬ, 25 мая — РИА Новости. Промышленный альпинист спас кота, застрявшего в окне пятиэтажки в городе Оса Пермского края.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где рабочий-высотник закрепляет страховочные тросы на крыше пятиэтажки и спускается с помощью оборудования вниз к окну квартиры на верхнем этаже. В приоткрытой фрамуге застрял молодой кот, он кричал и извивался, от этой активности еще больше проваливаясь в щель. Мужчина за шиворот вытащил животное из узкого пространства и помог ему попасть в квартиру. На прощание высотник говорит коту через стекло: "Все, теперь живи и радуйся!"Как рассказал РИА Новости спасший кота промышленный альпинист пермской компании Артем Артемов, инцидент произошел в Осе 24 мая. О застрявшем в окне жилого дома животном ему рассказал коллега, работавший на цокольном этаже данной пятиэтажки.Собеседник уточнил, что, когда он освобождал кота, хозяев дома не было, однако позднее они разыскали высотника и поблагодарили за спасение питомца.Артемов добавил, что сейчас компания продолжает работать на объекте в Осе: во вторник он спустился на тросах до окна квартиры, где живет кот, тот пришел на подоконник и смотрел на высотника. Мужчина сфотографировал пушистого товарища на свой телефон.Он отметил, что снятое на видео спасение кота быстро распространилось по соцсетям, а так как Оса — маленький город, то теперь с высотниками здороваются почти все жители, некоторые называют их героями.
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пермский край, происшествия
ПЕРМЬ, 25 мая — РИА Новости.
Промышленный альпинист спас кота, застрявшего в окне пятиэтажки в городе Оса Пермского края
.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где рабочий-высотник закрепляет страховочные тросы на крыше пятиэтажки и спускается с помощью оборудования вниз к окну квартиры на верхнем этаже. В приоткрытой фрамуге застрял молодой кот, он кричал и извивался, от этой активности еще больше проваливаясь в щель. Мужчина за шиворот вытащил животное из узкого пространства и помог ему попасть в квартиру. На прощание высотник говорит коту через стекло: "Все, теперь живи и радуйся!"
Как рассказал РИА Новости спасший кота промышленный альпинист пермской компании Артем Артемов, инцидент произошел в Осе 24 мая. О застрявшем в окне жилого дома животном ему рассказал коллега, работавший на цокольном этаже данной пятиэтажки.
"Я работал на другом конце этого дома. Уже собирались на обед. Про кота сначала крикнул коллега, потом бабушка из окна махала. <...> Коту повезло, что мы работали на этом доме. Он повис на том месте брюшка, где заканчиваются ребра и начинается голень. Достаточно глубоко провалился, не выбрался бы сам и мог погибнуть", — рассказал РИА Новости Артемов.
Собеседник уточнил, что, когда он освобождал кота, хозяев дома не было, однако позднее они разыскали высотника и поблагодарили за спасение питомца.
Артемов добавил, что сейчас компания продолжает работать на объекте в Осе: во вторник он спустился на тросах до окна квартиры, где живет кот, тот пришел на подоконник и смотрел на высотника. Мужчина сфотографировал пушистого товарища на свой телефон.
Он отметил, что снятое на видео спасение кота быстро распространилось по соцсетям, а так как Оса — маленький город, то теперь с высотниками здороваются почти все жители, некоторые называют их героями.