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Наука
https://ria.ru/20210525/koshernost-1733675698.html
Ученые узнали о некошерном питании иудеев в древности
Ученые узнали о некошерном питании иудеев в древности - РИА Новости, 25.05.2021
Ученые узнали о некошерном питании иудеев в древности
Израильские археологи установили, что древние иудеи широко употребляли в пищу некошерную рыбу, которая запрещена в Ветхом Завете. По мнению авторов, это... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T07:00
2021-05-25T10:05
наука
археология
иерусалим
израиль
питание
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Израильские археологи установили, что древние иудеи широко употребляли в пищу некошерную рыбу, которая запрещена в Ветхом Завете. По мнению авторов, это открытие проливает свет на время происхождения ветхозаветных диетических законов, которые и сегодня строго соблюдают многие евреи. Результаты исследования опубликованы в журнале Tel Aviv.По разным оценкам, Ветхий Завет был написан в период между разрушением Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры и покорением города Александром македонским около 333 года до нашей эры. В двух местах священного писания указывается на запрет употребления в пищу определенных видов рыб.В книге Левит сказано: "Все, что в воде не имеет плавников и чешуи, отвратительно для вас", а во Второзаконии говорится, что "все, что не имеет плавников и чешуи, вы не должны есть, это нечисто для вас". В обоих случаях ссылки следуют сразу же за запретом на свинину. Однако, когда возникла традиция разделения рыбы на "чистую" и "нечистую", ученые до сих пор не знали.Израильские археологи провели анализ тысяч находок костей рыб из 30 археологических мест в Израиле и на Синае, которые датируются более чем 2000-летним периодом от позднего бронзового века (1550–1130 годы до нашей эры) до конца византийского периода (640 год нашей эры). Авторы стремились выяснить, когда появился запрет на употребление в пищу рыбы без плавников и чешуи, а также установить, в какой степени соблюдалось это правило.Оказалось, что в древних иудейских поселениях, относящихся к железному веку (1130-586 годы до нашей эры) и к персидской эпохе (539–332 годы до нашей эры), в том числе в столице Иудеи Иерусалиме, костные скопления включали значительное количество некошерных рыб. В более поздних поселениях, относящихся к римской эпохе, исследователи обнаружили лишь единичные остатки некошерной рыбы, что, по мнению ученых, свидетельствует об уже существовавшем запрете и указывает на "некоторую степень несоблюдения правил среди иудеев".Традиционно считается, что в основе законов о еде, изложенных в Пятикнижии, первых пяти книгах еврейской Библии, лежат древние традиции иудейского питания. Но исследователи предполагают, что табу на некошерную рыбу появился в Ветхом Завете при более позднем редактировании."Нет особых оснований полагать, что в основе этого запрета лежало старое и широко распространенное диетическое табу, — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи Йонатана Адлера (Yonatan Adler) из Университета Ариэля. — Запрет на рыбу без плавников и чешуи — отклонение от давних иудейских диетических привычек. Похоже, что библейские авторы запретили эту пищу, несмотря на то, что в иудейском меню часто встречалась некошерная рыба".Ученые планируют продолжить поиски рыбных костных остатков на месте древних поселений, чтобы более точно установить, когда иудеи начали избегать употребления в пищу рыбы без плавников и чешуи и насколько строго соблюдалось это правило.
https://ria.ru/20210416/alfavit-1728575001.html
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археология, иерусалим, израиль, питание

Ученые узнали о некошерном питании иудеев в древности

07:00 25.05.2021 (обновлено: 10:05 25.05.2021)
 
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© РИА Новости / М. Юрченко
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Израильские археологи установили, что древние иудеи широко употребляли в пищу некошерную рыбу, которая запрещена в Ветхом Завете. По мнению авторов, это открытие проливает свет на время происхождения ветхозаветных диетических законов, которые и сегодня строго соблюдают многие евреи. Результаты исследования опубликованы в журнале Tel Aviv.
По разным оценкам, Ветхий Завет был написан в период между разрушением Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры и покорением города Александром македонским около 333 года до нашей эры. В двух местах священного писания указывается на запрет употребления в пищу определенных видов рыб.
В книге Левит сказано: "Все, что в воде не имеет плавников и чешуи, отвратительно для вас", а во Второзаконии говорится, что "все, что не имеет плавников и чешуи, вы не должны есть, это нечисто для вас". В обоих случаях ссылки следуют сразу же за запретом на свинину. Однако, когда возникла традиция разделения рыбы на "чистую" и "нечистую", ученые до сих пор не знали.
Израильские археологи провели анализ тысяч находок костей рыб из 30 археологических мест в Израиле и на Синае, которые датируются более чем 2000-летним периодом от позднего бронзового века (1550–1130 годы до нашей эры) до конца византийского периода (640 год нашей эры). Авторы стремились выяснить, когда появился запрет на употребление в пищу рыбы без плавников и чешуи, а также установить, в какой степени соблюдалось это правило.
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Оказалось, что в древних иудейских поселениях, относящихся к железному веку (1130-586 годы до нашей эры) и к персидской эпохе (539–332 годы до нашей эры), в том числе в столице Иудеи Иерусалиме, костные скопления включали значительное количество некошерных рыб. В более поздних поселениях, относящихся к римской эпохе, исследователи обнаружили лишь единичные остатки некошерной рыбы, что, по мнению ученых, свидетельствует об уже существовавшем запрете и указывает на "некоторую степень несоблюдения правил среди иудеев".
Традиционно считается, что в основе законов о еде, изложенных в Пятикнижии, первых пяти книгах еврейской Библии, лежат древние традиции иудейского питания. Но исследователи предполагают, что табу на некошерную рыбу появился в Ветхом Завете при более позднем редактировании.
"Нет особых оснований полагать, что в основе этого запрета лежало старое и широко распространенное диетическое табу, — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи Йонатана Адлера (Yonatan Adler) из Университета Ариэля. — Запрет на рыбу без плавников и чешуи — отклонение от давних иудейских диетических привычек. Похоже, что библейские авторы запретили эту пищу, несмотря на то, что в иудейском меню часто встречалась некошерная рыба".
Ученые планируют продолжить поиски рыбных костных остатков на месте древних поселений, чтобы более точно установить, когда иудеи начали избегать употребления в пищу рыбы без плавников и чешуи и насколько строго соблюдалось это правило.
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