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В России выявили наименьшее с 6 мая число заболевших COVID-19
В России выявили наименьшее с 6 мая число заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
В России выявили наименьшее с 6 мая число заболевших COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 7884 новых случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:17
2021-05-25T11:17
2021-05-25T12:11
коронавирус covid-19
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 7884 новых случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Это минимальный показатель с 6 мая (7639). Накануне сообщалось о 8406 заразившихся. Темп прироста составил 0,16%. Симптомов не было у 935 человек (11,9%) Скончались 393 пациента, выписали после лечения — 8743.Больше всего заболевших выявили в Москве (2075), Санкт-Петербурге (844), Подмосковье (734), Ростовской (190), Воронежской (148) и Нижегородской (138) областях. Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (по одному).Ни одного инфицированного нет в Ненецком автономном округе.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 017 795 человек, из них умерли 119 194, а вылечились — 4 632 955.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 166,8 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 167,3 миллиона. Спасти не удалось почти 3,5 миллиона пациентов.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на шестой строчке списка, по-прежнему опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, общество, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество