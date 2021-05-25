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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210525/koronavirus-1733755791.html
Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно
Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно - РИА Новости, 25.05.2021
Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно
Случаи повторного заболевания коронавирусом единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T06:09
2021-05-25T06:09
распространение коронавируса
сергей вознесенский
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
рудн
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Случаи повторного заболевания коронавирусом единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса в России не выявлено, однако обратил внимание на то, что речь идёт о ситуациях с одним и тем же штаммом."Повторные случаи (коронавируса - ред.) могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания", - рассказал Вознесенский.Говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, по словам эксперта, преждевременно.
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сергей вознесенский, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно

06:09 25.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Случаи повторного заболевания коронавирусом единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса в России не выявлено, однако обратил внимание на то, что речь идёт о ситуациях с одним и тем же штаммом.
"Повторные случаи (коронавируса - ред.) могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания", - рассказал Вознесенский.
Говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, по словам эксперта, преждевременно.
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Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРУДНРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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