https://ria.ru/20210525/koronavirus-1733755791.html
Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно
Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно - РИА Новости, 25.05.2021
Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно
Случаи повторного заболевания коронавирусом единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T06:09
2021-05-25T06:09
2021-05-25T06:09
распространение коронавируса
сергей вознесенский
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Случаи повторного заболевания коронавирусом единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса в России не выявлено, однако обратил внимание на то, что речь идёт о ситуациях с одним и тем же штаммом."Повторные случаи (коронавируса - ред.) могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания", - рассказал Вознесенский.Говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, по словам эксперта, преждевременно.
https://ria.ru/20210524/virus-1733656727.html
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сергей вознесенский, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество