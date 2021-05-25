https://ria.ru/20210525/koronavirus-1733755791.html

Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно

Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно - РИА Новости, 25.05.2021

Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно

Случаи повторного заболевания коронавирусом единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T06:09

2021-05-25T06:09

2021-05-25T06:09

распространение коронавируса

сергей вознесенский

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

рудн

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Случаи повторного заболевания коронавирусом единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса в России не выявлено, однако обратил внимание на то, что речь идёт о ситуациях с одним и тем же штаммом."Повторные случаи (коронавируса - ред.) могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания", - рассказал Вознесенский.Говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, по словам эксперта, преждевременно.

https://ria.ru/20210524/virus-1733656727.html

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