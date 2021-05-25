https://ria.ru/20210525/kompleks-1733835565.html

Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500

Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500 - РИА Новости, 26.05.2021

Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500

Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-25T15:26

2021-05-25T15:26

2021-05-26T00:37

россия

александр дворников

алексей криворучко

с-400 «триумф»

владимир путин

сочи

безопасность

зрс с-500

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733848362_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1887906e278dedadfbf82f9a4bc00d34.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и главами предприятий ОПК.Он подчеркнул, что сложная ситуация в мире и потенциальные риски у российских границ требуют от вооруженных сил высокой степени боевой готовности."Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику", — сказал Путин.ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля — воздух". По данным из открытых источников, ее радиус поражения — около 600 километров.Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Система сможет уничтожать и аэродинамические цели, в том числе самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.Как заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, вооруженные силы планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.

https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html

https://ria.ru/20210519/rakety-1732936675.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Испытания комплекса С-500 успешно завершаются" Испытания зенитных ракетных систем С-500 близятся к завершению, после чего они будут поставлены на вооружение российской армии, заявил, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи, президент России Владимир Путин. 2021-05-25T15:26 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр дворников, алексей криворучко, с-400 «триумф», владимир путин, сочи, безопасность, зрс с-500