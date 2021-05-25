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Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500
Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500 - РИА Новости, 26.05.2021
Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500
Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-25T15:26
2021-05-26T00:37
россия
александр дворников
алексей криворучко
с-400 «триумф»
владимир путин
сочи
безопасность
зрс с-500
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и главами предприятий ОПК.Он подчеркнул, что сложная ситуация в мире и потенциальные риски у российских границ требуют от вооруженных сил высокой степени боевой готовности."Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику", — сказал Путин.ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля — воздух". По данным из открытых источников, ее радиус поражения — около 600 километров.Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Система сможет уничтожать и аэродинамические цели, в том числе самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.Как заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, вооруженные силы планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.
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Путин: "Испытания комплекса С-500 успешно завершаются"
Испытания зенитных ракетных систем С-500 близятся к завершению, после чего они будут поставлены на вооружение российской армии, заявил, открывая серию совещаний по оборонной тематике в Сочи, президент России Владимир Путин.
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россия, александр дворников, алексей криворучко, с-400 «триумф», владимир путин, сочи, безопасность, зрс с-500

Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500

15:26 25.05.2021 (обновлено: 00:37 26.05.2021)
 
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и главами предприятий ОПК.

"В Воздушно-космических силах около 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500", — добавил президент.

Он подчеркнул, что сложная ситуация в мире и потенциальные риски у российских границ требуют от вооруженных сил высокой степени боевой готовности.
"Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику", — сказал Путин.
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ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля — воздух". По данным из открытых источников, ее радиус поражения — около 600 километров.
Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Система сможет уничтожать и аэродинамические цели, в том числе самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.
Как заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, вооруженные силы планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.
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РоссияАлександр ДворниковАлексей КриворучкоС-400 «Триумф»Владимир ПутинСочиБезопасностьЗРС С-500
 
 
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