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Пресс-служба главы Коми прокомментировала его слова "у вас я — Путин"
Пресс-служба главы Коми прокомментировала его слова "у вас я — Путин" - РИА Новости, 25.05.2021
Пресс-служба главы Коми прокомментировала его слова "у вас я — Путин"
Пресс-служба Владимира Уйбы объяснила, что глава Коми имел в виду, когда заявил местным жителям: "У вас я — Путин". РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:47
2021-05-25T11:47
2021-05-25T16:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Пресс-служба Владимира Уйбы объяснила, что глава Коми имел в виду, когда заявил местным жителям: "У вас я — Путин".Эта фраза прозвучала на встрече Уйбы с жителями села Мутный Материк, пострадавшего из-за недавнего разлива нефтепродуктов. Глава республики попросил участников встречи напрямую обращаться к нему для решения острых проблем, а один из собеседников ответил, что обращаться следует к президенту. На это Уйба сказал: "Да какой Путин? У вас я — Путин".В пресс-службе призвали рассматривать эту реплику в контексте: глава республики хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. "Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо — глава Республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи <…> — он избран жителями главой республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики — а не президент страны. Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона", — говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.Уйба не снимает с себя эту ответственность, добавили в пресс-службе."Он готов ее нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой", — заключили в администрации.Авария в Коми произошла 11 мая — из-за разгерметизации трубопровода компании "Лукойл" сырая нефть попала в реку Колву. Объем разлива составил примерно 100 тонн, жидкость на 80 процентов состояла из воды. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.
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россия, владимир уйба, республика коми, youtube, усинск, политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости.
Пресс-служба Владимира Уйбы
объяснила, что глава Коми имел в виду, когда заявил местным жителям: "У вас я — Путин".
Эта фраза прозвучала на встрече Уйбы с жителями села Мутный Материк, пострадавшего из-за недавнего разлива нефтепродуктов. Глава республики попросил участников встречи напрямую обращаться к нему для решения острых проблем, а один из собеседников ответил, что обращаться следует к президенту. На это Уйба сказал: "Да какой Путин? У вас я — Путин".
В пресс-службе призвали рассматривать эту реплику в контексте: глава республики хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть.
"Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо — глава Республики Коми
. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи <…> — он избран жителями главой республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики — а не президент страны. Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона", — говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.
Уйба не снимает с себя эту ответственность, добавили в пресс-службе.
"Он готов ее нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой", — заключили в администрации.
Авария в Коми произошла 11 мая — из-за разгерметизации трубопровода компании "Лукойл" сырая нефть попала в реку Колву. Объем разлива составил примерно 100 тонн, жидкость на 80 процентов состояла из воды. Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.