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Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров - РИА Новости, 25.05.2021
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров, на территории РФ их более 100 видов и подвидов, сообщается на сайте надзорного ведомства. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T03:56
2021-05-25T03:56
комар
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров, на территории РФ их более 100 видов и подвидов, сообщается на сайте надзорного ведомства.Роспотребнадзор отмечает, что на территории России обитают более 100 видов и подвидов кровососущих комаров, относящихся к восьми родам. Комплексные мероприятия предусматривают содержание подвальных помещений домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий парков, скверов, мест массового отдыха и пребывания населения."Мероприятия по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противомоскитных сеток на окнах и дверях, обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование электрофумигаторов, обработку террас, веранд, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями", - подчеркивает ведомство.Так, в нежилых помещениях для борьбы с комарами возможно использование инсектицидных шашек, таблеток и спиралей. В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров используются репеллентные и инсектицидно-репеллентные средства. В местах массового нападения комаров следует использовать защитную одежду.
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комар, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров

03:56 25.05.2021
 
© Depositphotos / ZanozaRuУкус комара
Укус комара - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Depositphotos / ZanozaRu
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров, на территории РФ их более 100 видов и подвидов, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Специфическая профилактика инфекций, передающихся комарами, (вакцинация) разработана против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита. Неспецифические профилактические мероприятия осуществляют посредством комплексных мероприятий... и применения средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор отмечает, что на территории России обитают более 100 видов и подвидов кровососущих комаров, относящихся к восьми родам. Комплексные мероприятия предусматривают содержание подвальных помещений домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий парков, скверов, мест массового отдыха и пребывания населения.
"Мероприятия по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противомоскитных сеток на окнах и дверях, обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование электрофумигаторов, обработку террас, веранд, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями", - подчеркивает ведомство.
Так, в нежилых помещениях для борьбы с комарами возможно использование инсектицидных шашек, таблеток и спиралей. В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров используются репеллентные и инсектицидно-репеллентные средства. В местах массового нападения комаров следует использовать защитную одежду.
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