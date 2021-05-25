https://ria.ru/20210525/komary-1733754048.html

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров - РИА Новости, 25.05.2021

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров, на территории РФ их более 100 видов и подвидов, сообщается на сайте надзорного ведомства. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T03:56

2021-05-25T03:56

2021-05-25T03:56

комар

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров, на территории РФ их более 100 видов и подвидов, сообщается на сайте надзорного ведомства.Роспотребнадзор отмечает, что на территории России обитают более 100 видов и подвидов кровососущих комаров, относящихся к восьми родам. Комплексные мероприятия предусматривают содержание подвальных помещений домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий парков, скверов, мест массового отдыха и пребывания населения."Мероприятия по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противомоскитных сеток на окнах и дверях, обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование электрофумигаторов, обработку террас, веранд, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями", - подчеркивает ведомство.Так, в нежилых помещениях для борьбы с комарами возможно использование инсектицидных шашек, таблеток и спиралей. В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров используются репеллентные и инсектицидно-репеллентные средства. В местах массового нападения комаров следует использовать защитную одежду.

https://ria.ru/20210521/komary-1733224880.html

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комар, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество