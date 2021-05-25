Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики укусов комаров, на территории РФ их более 100 видов и подвидов, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Специфическая профилактика инфекций, передающихся комарами, (вакцинация) разработана против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита. Неспецифические профилактические мероприятия осуществляют посредством комплексных мероприятий... и применения средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор отмечает, что на территории России обитают более 100 видов и подвидов кровососущих комаров, относящихся к восьми родам. Комплексные мероприятия предусматривают содержание подвальных помещений домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий парков, скверов, мест массового отдыха и пребывания населения.
"Мероприятия по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противомоскитных сеток на окнах и дверях, обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование электрофумигаторов, обработку террас, веранд, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями", - подчеркивает ведомство.
Так, в нежилых помещениях для борьбы с комарами возможно использование инсектицидных шашек, таблеток и спиралей. В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров используются репеллентные и инсектицидно-репеллентные средства. В местах массового нападения комаров следует использовать защитную одежду.