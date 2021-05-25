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"Роскосмос" намерен создать "кнопку жизни"
"Роскосмос" намерен создать "кнопку жизни" - РИА Новости, 25.05.2021
"Роскосмос" намерен создать "кнопку жизни"
"Роскосмос" намерен создать устройство, которое будет передавать через спутники данные о местоположении детей и пожилых людей на случай их пропажи, рассказал... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:07
2021-05-25T15:29
александр блошенко
глонасс (система навигации)
роскосмос
сколково
технологии
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Роскосмос" намерен создать устройство, которое будет передавать через спутники данные о местоположении детей и пожилых людей на случай их пропажи, рассказал исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко, выступая в "Сколково".По его словам, делать такие небольшие устройства возможно на базе перспективной группировки "Марафон", которая разрабатывается в рамках программы "Сфера"."Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет. Дальше эти устройства можно применять в жилетах, сумках, браслетах", — пояснил Блошенко.Сервис назвали "Спутниковая кнопка жизни", добавил он. В перспективе планируется и создание оператора такой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие носимые устройства. Они помогут засечь последнюю точку, где находился человек перед исчезновением.Помимо аппаратов "Марафон", через которые будут передаваться данные, для определения местоположения датчика планируется использовать навигационные спутники ГЛОНАСС. Это уже не первый подобный проект. В 2010-х годах предприятия "Роскосмоса" предлагали аналогичный проект под названием "Социальный ГЛОНАСС".
https://realty.ria.ru/20210524/inteko-1733617204.html
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александр блошенко, глонасс (система навигации), роскосмос, сколково, технологии

"Роскосмос" намерен создать "кнопку жизни"

13:07 25.05.2021 (обновлено: 15:29 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Роскосмос" намерен создать устройство, которое будет передавать через спутники данные о местоположении детей и пожилых людей на случай их пропажи, рассказал исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко, выступая в "Сколково".
По его словам, делать такие небольшие устройства возможно на базе перспективной группировки "Марафон", которая разрабатывается в рамках программы "Сфера".
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"Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет. Дальше эти устройства можно применять в жилетах, сумках, браслетах", — пояснил Блошенко.
Сервис назвали "Спутниковая кнопка жизни", добавил он. В перспективе планируется и создание оператора такой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие носимые устройства. Они помогут засечь последнюю точку, где находился человек перед исчезновением.
Помимо аппаратов "Марафон", через которые будут передаваться данные, для определения местоположения датчика планируется использовать навигационные спутники ГЛОНАСС. Это уже не первый подобный проект. В 2010-х годах предприятия "Роскосмоса" предлагали аналогичный проект под названием "Социальный ГЛОНАСС".
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Александр БлошенкоГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосСколковоТехнологии
 
 
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