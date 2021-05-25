Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/kniga-1733867460.html
В Петербурге представили книгу с предисловием Путина
В Петербурге представили книгу с предисловием Путина - РИА Новости, 25.05.2021
В Петербурге представили книгу с предисловием Путина
Европейский менеджер в области культуры и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай представил в Санкт-Петербургском горном университете свою книгу "Научиться... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:46
2021-05-25T17:46
россия
фонд "талант и успех"
большой театр
владимир путин
германия
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733432924_0:8:2878:1627_1920x0_80_0_0_dd4f25784986b2f2853f438fa2e864bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Европейский менеджер в области культуры и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай представил в Санкт-Петербургском горном университете свою книгу "Научиться любить Россию", предисловие для которой написал президент РФ Владимир Путин.По словам Фрая, на создание книги его вдохновила личная встреча с Путиным в 2009 году во время посещения президентом Дрезденского оперного бала."До 2008 года я не думал, чтобы работать в России, но в 2009 году предложение президента изменило мои планы. Я получил возможность узнать русскую душу, познакомиться с величием русских ландшафтов. Во время путешествий я влюбился в Россию и ее историю", - сказал автор книги.Он добавил, что Германию и Россию объединяют давние исторические связи, которые необходимо поддерживать.Первое немецкоязычное издание книги "Научиться любить Россию" вышло в свет три года назад. В Германии книга вошла в список бестселлеров.Фрай работает художественным руководителем "Сириуса" – фонда "Талант и успех" в Сочи, а также является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России, работает в РФ в качестве режиссера-постановщика. Фрай является основателем и директором Дрезденского оперного бала, а также художественным руководителем и первым председателем Международного конкурса вокалистов – исполнителей Итальянской оперы "Competizione dell' Opera".
https://ria.ru/20201217/putin-1589728513.html
https://ria.ru/20201225/statya-1590909121.html
россия
германия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733432924_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_5fc9338fa2de00097cc9dc3b69a7d5c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд "талант и успех", большой театр, владимир путин, германия, сочи

В Петербурге представили книгу с предисловием Путина

17:46 25.05.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание"
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона Новое знание - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Европейский менеджер в области культуры и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай представил в Санкт-Петербургском горном университете свою книгу "Научиться любить Россию", предисловие для которой написал президент РФ Владимир Путин.
По словам Фрая, на создание книги его вдохновила личная встреча с Путиным в 2009 году во время посещения президентом Дрезденского оперного бала.
Путин о дистанционном обучении и книгах, которые читает внукам - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 16:04Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин рассказал, какие книги читает внукам
"До 2008 года я не думал, чтобы работать в России, но в 2009 году предложение президента изменило мои планы. Я получил возможность узнать русскую душу, познакомиться с величием русских ландшафтов. Во время путешествий я влюбился в Россию и ее историю", - сказал автор книги.
Он добавил, что Германию и Россию объединяют давние исторические связи, которые необходимо поддерживать.
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 13:4175 лет Великой Победы
Статью Путина о Победе выпустили в виде брошюры
Первое немецкоязычное издание книги "Научиться любить Россию" вышло в свет три года назад. В Германии книга вошла в список бестселлеров.
Фрай работает художественным руководителем "Сириуса" – фонда "Талант и успех" в Сочи, а также является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России, работает в РФ в качестве режиссера-постановщика. Фрай является основателем и директором Дрезденского оперного бала, а также художественным руководителем и первым председателем Международного конкурса вокалистов – исполнителей Итальянской оперы "Competizione dell' Opera".
 
РоссияФонд "Талант и успех"Большой театрВладимир ПутинГерманияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния