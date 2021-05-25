https://ria.ru/20210525/kniga-1733867460.html

В Петербурге представили книгу с предисловием Путина

В Петербурге представили книгу с предисловием Путина - РИА Новости, 25.05.2021

В Петербурге представили книгу с предисловием Путина

Европейский менеджер в области культуры и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай представил в Санкт-Петербургском горном университете свою книгу "Научиться... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:46

2021-05-25T17:46

2021-05-25T17:46

россия

фонд "талант и успех"

большой театр

владимир путин

германия

сочи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Европейский менеджер в области культуры и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай представил в Санкт-Петербургском горном университете свою книгу "Научиться любить Россию", предисловие для которой написал президент РФ Владимир Путин.По словам Фрая, на создание книги его вдохновила личная встреча с Путиным в 2009 году во время посещения президентом Дрезденского оперного бала."До 2008 года я не думал, чтобы работать в России, но в 2009 году предложение президента изменило мои планы. Я получил возможность узнать русскую душу, познакомиться с величием русских ландшафтов. Во время путешествий я влюбился в Россию и ее историю", - сказал автор книги.Он добавил, что Германию и Россию объединяют давние исторические связи, которые необходимо поддерживать.Первое немецкоязычное издание книги "Научиться любить Россию" вышло в свет три года назад. В Германии книга вошла в список бестселлеров.Фрай работает художественным руководителем "Сириуса" – фонда "Талант и успех" в Сочи, а также является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России, работает в РФ в качестве режиссера-постановщика. Фрай является основателем и директором Дрезденского оперного бала, а также художественным руководителем и первым председателем Международного конкурса вокалистов – исполнителей Итальянской оперы "Competizione dell' Opera".

https://ria.ru/20201217/putin-1589728513.html

https://ria.ru/20201225/statya-1590909121.html

россия

германия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "талант и успех", большой театр, владимир путин, германия, сочи