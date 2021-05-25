В Петербурге представили книгу с предисловием Путина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Европейский менеджер в области культуры и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай представил в Санкт-Петербургском горном университете свою книгу "Научиться любить Россию", предисловие для которой написал президент РФ Владимир Путин.
По словам Фрая, на создание книги его вдохновила личная встреча с Путиным в 2009 году во время посещения президентом Дрезденского оперного бала.
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"До 2008 года я не думал, чтобы работать в России, но в 2009 году предложение президента изменило мои планы. Я получил возможность узнать русскую душу, познакомиться с величием русских ландшафтов. Во время путешествий я влюбился в Россию и ее историю", - сказал автор книги.
Он добавил, что Германию и Россию объединяют давние исторические связи, которые необходимо поддерживать.
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Первое немецкоязычное издание книги "Научиться любить Россию" вышло в свет три года назад. В Германии книга вошла в список бестселлеров.
Фрай работает художественным руководителем "Сириуса" – фонда "Талант и успех" в Сочи, а также является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России, работает в РФ в качестве режиссера-постановщика. Фрай является основателем и директором Дрезденского оперного бала, а также художественным руководителем и первым председателем Международного конкурса вокалистов – исполнителей Итальянской оперы "Competizione dell' Opera".