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Экс-президент Чехии опроверг сообщения СМИ о "тайном кредите" для СССР
Экс-президент Чехии опроверг сообщения СМИ о "тайном кредите" для СССР - РИА Новости, 25.05.2021
Экс-президент Чехии опроверг сообщения СМИ о "тайном кредите" для СССР
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус на пресс-конференции во вторник назвал "невероятным нагромождением лжи" сообщения ряда местных СМИ о том, что он якобы 30 лет... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T22:03
2021-05-25T22:03
2021-05-25T22:03
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ПРАГА, 25 мая – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус на пресс-конференции во вторник назвал "невероятным нагромождением лжи" сообщения ряда местных СМИ о том, что он якобы 30 лет назад, как тогдашний глава минфина Чехословакии, организовал отправку "тайного кредита" в СССР в размере 1,3 миллиарда долларов.Предложение о выделении кредита СССР одобрило последнее социалистическое правительство Чехословакии в начале ноября 1989 года. Спустя несколько недель "бархатная революция" свергла власть компартии, и в начале декабря было сформировано новое, переходное правительство страны с участием оппозиции, в котором Клаус занял пост главы минфина."Об этом кредите, одобренном 10 ноября 1989 года, то есть, за месяц до того, как я стал министром финансов, я не знал тогда ничего и не знаю, в принципе, и сейчас", - отметил Клаус.По словам экс-президента, решение о выделении кредита СССР последнее социалистическое правительство могло принять для того, чтобы Советский Союз, ощущавший недостаток так называемых "переводных рублей, использовавшихся в расчетах между соцстранами, мог и далее закупать чехословацкие товары.Клаус пришел в политику после "бархатной революции" 1989 года. Занимал пост главы минфина в правительстве Чехословакии, затем был премьером чешского правительства и в этом качестве вел переговоры со словацкими партнерами о разделении Чехословакии. Дважды возглавлял кабмин уже самостоятельной Чехии, а затем был спикером парламента. В 2003-2013 годах избирался президентом Чешской республики.
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чехословакия, вацлав клаус, чехия, ссср, в мире
ПРАГА, 25 мая – РИА Новости.
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус
на пресс-конференции во вторник назвал "невероятным нагромождением лжи" сообщения ряда местных СМИ о том, что он якобы 30 лет назад, как тогдашний глава минфина Чехословакии
, организовал отправку "тайного кредита" в СССР
в размере 1,3 миллиарда долларов.
"Всю эту акцию я воспринимаю как атаку на меня. Не знаю, почему. Может быть, с целью заблокировать мое возможное возвращение в каком-либо виде в политику", - заявил Клаус, которому в июне исполнится 80 лет.
Предложение о выделении кредита СССР одобрило последнее социалистическое правительство Чехословакии в начале ноября 1989 года. Спустя несколько недель "бархатная революция" свергла власть компартии, и в начале декабря было сформировано новое, переходное правительство страны с участием оппозиции, в котором Клаус занял пост главы минфина.
"Об этом кредите, одобренном 10 ноября 1989 года, то есть, за месяц до того, как я стал министром финансов, я не знал тогда ничего и не знаю, в принципе, и сейчас", - отметил Клаус.
По словам экс-президента, решение о выделении кредита СССР последнее социалистическое правительство могло принять для того, чтобы Советский Союз, ощущавший недостаток так называемых "переводных рублей, использовавшихся в расчетах между соцстранами, мог и далее закупать чехословацкие товары.
"Речь шла, прежде всего, об экспорте (в СССР) машиностроительных изделий. Это (кредит) не было никаким секретным конспиративным актом", - подчеркнул Клаус.
Клаус пришел в политику после "бархатной революции" 1989 года. Занимал пост главы минфина в правительстве Чехословакии, затем был премьером чешского правительства и в этом качестве вел переговоры со словацкими партнерами о разделении Чехословакии. Дважды возглавлял кабмин уже самостоятельной Чехии
, а затем был спикером парламента. В 2003-2013 годах избирался президентом Чешской республики.