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Путин обсудил отношения с Китаем с членом политбюро ЦК КПК Цзечи
Путин обсудил отношения с Китаем с членом политбюро ЦК КПК Цзечи - РИА Новости, 25.05.2021
Путин обсудил отношения с Китаем с членом политбюро ЦК КПК Цзечи
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил российско-китайские отношения с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, прибывшим в РФ с РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:24
2021-05-25T16:25
россия
ян цзечи
владимир путин
китай
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил российско-китайские отношения с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, прибывшим в РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Акцентирована важная роль договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году", - говорится в сообщении."Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе беседы затронуты также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.
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россия, ян цзечи, владимир путин, китай, политика

Путин обсудил отношения с Китаем с членом политбюро ЦК КПК Цзечи

16:24 25.05.2021 (обновлено: 16:25 25.05.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил российско-китайские отношения с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, прибывшим в РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Акцентирована важная роль договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году", - говорится в сообщении.
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"Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе беседы затронуты также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.
 
РоссияЯн ЦзечиВладимир ПутинКитайПолитика
 
 
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