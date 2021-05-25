Путин обсудил отношения с Китаем с членом политбюро ЦК КПК Цзечи
16:24 25.05.2021 (обновлено: 16:25 25.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил российско-китайские отношения с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, прибывшим в РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Акцентирована важная роль договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году", - говорится в сообщении.
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"Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе беседы затронуты также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.