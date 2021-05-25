https://ria.ru/20210525/kitay-1733846774.html

Путин обсудил отношения с Китаем с членом политбюро ЦК КПК Цзечи

Путин обсудил отношения с Китаем с членом политбюро ЦК КПК Цзечи - РИА Новости, 25.05.2021

Путин обсудил отношения с Китаем с членом политбюро ЦК КПК Цзечи

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил российско-китайские отношения с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, прибывшим в РФ с РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:24

2021-05-25T16:24

2021-05-25T16:25

россия

ян цзечи

владимир путин

китай

политика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил российско-китайские отношения с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, прибывшим в РФ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Акцентирована важная роль договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году", - говорится в сообщении."Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе беседы затронуты также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

https://ria.ru/20210323/diplomatiya-1602378042.html

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китай

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россия, ян цзечи, владимир путин, китай, политика