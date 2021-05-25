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Ургант высмеял Киркорова за странную встречу с победителями Евровидения
Ургант высмеял Киркорова за странную встречу с победителями Евровидения - РИА Новости, 25.05.2021
Ургант высмеял Киркорова за странную встречу с победителями Евровидения
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале иронично высказался о встрече Филиппа Киркорова с победившей на Евровидении итальянской... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T05:10
2021-05-25T05:10
2021-05-25T07:39
евровидение
евровидение — 2021
maneskin (итальянская рок-группа)
наталья гордиенко
россия
музыка
знаменитости
филипп киркоров
иван ургант
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"Точно наркотики": Ургант удивился странной встрече Киркорова с победителями Евровидения
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале иронично высказался о встрече Филиппа Киркорова с победившей на Евровидении итальянской рок-группой Måneskin.Шоумен рассказал, что после финала продюсер представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко показал коллективу из Италии свое выступление на Евровидении в 1995 году.Телеведущий предположил, что Киркоров и его подопечная воспользовались этой ситуацией в свою пользу.Скандал вокруг фронтмена группы Måneskin Давида Дамиано разгорелся после того, как во время прямого эфира он наклонился к столу, из-за чего его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам музыкант объяснил, хотел собрать с пола осколки от разбитого бокала. Результат теста на наркотики артиста оказался отрицательным.Киркоров участвовал в конкурсе Евровидение от России в 1995 году с песней "Колыбельная для вулкана" и занял 17 место.
https://ria.ru/20210518/kirkorov-1732731361.html
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евровидение, maneskin (итальянская рок-группа), наталья гордиенко, россия, музыка, знаменитости, филипп киркоров, иван ургант, молдавия, италия