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Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210525/kirkorov-1733754654.html
Ургант высмеял Киркорова за странную встречу с победителями Евровидения
Ургант высмеял Киркорова за странную встречу с победителями Евровидения - РИА Новости, 25.05.2021
Ургант высмеял Киркорова за странную встречу с победителями Евровидения
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале иронично высказался о встрече Филиппа Киркорова с победившей на Евровидении итальянской... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T05:10
2021-05-25T07:39
евровидение
евровидение — 2021
maneskin (итальянская рок-группа)
наталья гордиенко
россия
музыка
знаменитости
филипп киркоров
иван ургант
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"Точно наркотики": Ургант удивился странной встрече Киркорова с победителями Евровидения
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале иронично высказался о встрече Филиппа Киркорова с победившей на Евровидении итальянской рок-группой Måneskin.Шоумен рассказал, что после финала продюсер представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко показал коллективу из Италии свое выступление на Евровидении в 1995 году.Телеведущий предположил, что Киркоров и его подопечная воспользовались этой ситуацией в свою пользу.Скандал вокруг фронтмена группы Måneskin Давида Дамиано разгорелся после того, как во время прямого эфира он наклонился к столу, из-за чего его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам музыкант объяснил, хотел собрать с пола осколки от разбитого бокала. Результат теста на наркотики артиста оказался отрицательным.Киркоров участвовал в конкурсе Евровидение от России в 1995 году с песней "Колыбельная для вулкана" и занял 17 место.
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евровидение, maneskin (итальянская рок-группа), наталья гордиенко, россия, музыка, знаменитости, филипп киркоров, иван ургант, молдавия, италия

Ургант высмеял Киркорова за странную встречу с победителями Евровидения

05:10 25.05.2021 (обновлено: 07:39 25.05.2021)
 
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале иронично высказался о встрече Филиппа Киркорова с победившей на Евровидении итальянской рок-группой Måneskin.
Шоумен рассказал, что после финала продюсер представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко показал коллективу из Италии свое выступление на Евровидении в 1995 году.

"Судя по тому, как они долго и увлечено смотрели, все-таки они приняли наркотики", — пошутил Ургант.

Телеведущий предположил, что Киркоров и его подопечная воспользовались этой ситуацией в свою пользу.
"Пока Филипп отвлекает итальянцев, певица из Молдавии роется в их вещах", — заявил шоумен.
Скандал вокруг фронтмена группы Måneskin Давида Дамиано разгорелся после того, как во время прямого эфира он наклонился к столу, из-за чего его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам музыкант объяснил, хотел собрать с пола осколки от разбитого бокала. Результат теста на наркотики артиста оказался отрицательным.
Киркоров участвовал в конкурсе Евровидение от России в 1995 году с песней "Колыбельная для вулкана" и занял 17 место.
Natalia Gordienko ft. Filip Kirkorov(Moldova) @ Eurovision 2021 Turquoise Carpet Opening Ceremony
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Евровидение — 2021ЕвровидениеManeskin (итальянская рок-группа)Наталья ГордиенкоРоссияМузыкаЗнаменитостиФилипп КиркоровИван УргантМолдавияИталия
 
 
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