Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Модернизация авиабазы Хмеймим, предусматривающая размещение боевых самолетов всех типов, в том числе дальних бомбардировщиков Ту-22, позволит России купировать любые вызовы в Средиземноморье и сопредельных регионах, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на авиабазе ВКС РФ в сирийском Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса.
Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию.
Парировать угрозы
Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что, имея возможность размещать дальние бомбардировщики на Хмеймиме, Россия будет способна выполнять боевые задачи в Средиземноморье и других регионах, купируя угрозы на дальних рубежах.
"Для ВКС России данная база имеет ключевое значение, поскольку она дает возможность выполнять боевые задачи в регионе Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока", - отметил он.
Схожего мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков, отметивший, что возможность размещения тяжелых самолетов в Хмеймиме позволит предотвратить нанесение ударов по территории России из района Восточного Средиземноморья.
"Радиус досягаемости нашей дальней авиации – 2,5 тысячи километров, и если отсчитать от Хмеймима, то нетрудно догадаться, что оттуда мы "закрываем" практически все Средиземноморье, Северную Африку, Ближний и Средний Восток и регион Персидского залива. Наличие там Ту-22 станет серьезным фактором военно-политического сдерживания", - прогнозирует эксперт.
Добиться независимости
Коротченко добавил, что модернизация ВПП даст больше пространства для маневра российской военной авиации, избавив ее от необходимости просить третьи страны о предоставлении аэродромов подлета.
Собеседник агентства напомнил, что такой случай имел место в 2016 году, когда Иран предоставил ВКС России аэродром в Хамадане, но менее чем через неделю отозвал разрешение.
"Теперь мы абсолютно самодостаточны в базировании и применении самолетов любого типа", - пояснил эксперт.
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Противостоять авианосцам
По мнению Сивкова, главной потенциальной угрозой для России в Средиземноморье выступают авианосные группировки США. Эксперт отметил, что размещение большого количества Ту-22 на Хмеймиме поможет справиться с этим вызовом.
"Цель простая – увеличить в военно-стратегическом значении возможности нашего флота и авиации в противостоянии авианосным группам США в Средиземном море. Один такой самолет может нести три крылатые ракеты Х-32, соответственно, 12 самолетов Ту-22 с тремя ракетами каждый смогут разгромить авианосную группу США в составе одного авианосца", - подсчитал эксперт.
Если же там будут развернута еще более мощная группировка в 18-20 машин, "то она сможет уничтожить авианосное соединение в составе двух авианесущих кораблей, тем более что их будут прикрывать истребители берегового базирования".