https://ria.ru/20210525/khmeymim-1733800975.html

Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России

Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России - РИА Новости, 25.05.2021

Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России

Модернизация авиабазы Хмеймим, предусматривающая размещение боевых самолетов всех типов, в том числе дальних бомбардировщиков Ту-22, позволит России купировать... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:47

2021-05-25T12:47

2021-05-25T12:47

война в сирии

ту-22

хмеймим

воздушно-космические силы россии

константин сивков

игорь коротченко

безопасность

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Модернизация авиабазы Хмеймим, предусматривающая размещение боевых самолетов всех типов, в том числе дальних бомбардировщиков Ту-22, позволит России купировать любые вызовы в Средиземноморье и сопредельных регионах, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.Ранее в Минобороны РФ заявили, что на авиабазе ВКС РФ в сирийском Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса.Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию.Парировать угрозыИзвестный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что, имея возможность размещать дальние бомбардировщики на Хмеймиме, Россия будет способна выполнять боевые задачи в Средиземноморье и других регионах, купируя угрозы на дальних рубежах."Для ВКС России данная база имеет ключевое значение, поскольку она дает возможность выполнять боевые задачи в регионе Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока", - отметил он.Схожего мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков, отметивший, что возможность размещения тяжелых самолетов в Хмеймиме позволит предотвратить нанесение ударов по территории России из района Восточного Средиземноморья."Радиус досягаемости нашей дальней авиации – 2,5 тысячи километров, и если отсчитать от Хмеймима, то нетрудно догадаться, что оттуда мы "закрываем" практически все Средиземноморье, Северную Африку, Ближний и Средний Восток и регион Персидского залива. Наличие там Ту-22 станет серьезным фактором военно-политического сдерживания", - прогнозирует эксперт.Добиться независимостиКоротченко добавил, что модернизация ВПП даст больше пространства для маневра российской военной авиации, избавив ее от необходимости просить третьи страны о предоставлении аэродромов подлета.Собеседник агентства напомнил, что такой случай имел место в 2016 году, когда Иран предоставил ВКС России аэродром в Хамадане, но менее чем через неделю отозвал разрешение."Теперь мы абсолютно самодостаточны в базировании и применении самолетов любого типа", - пояснил эксперт.Противостоять авианосцамПо мнению Сивкова, главной потенциальной угрозой для России в Средиземноморье выступают авианосные группировки США. Эксперт отметил, что размещение большого количества Ту-22 на Хмеймиме поможет справиться с этим вызовом."Цель простая – увеличить в военно-стратегическом значении возможности нашего флота и авиации в противостоянии авианосным группам США в Средиземном море. Один такой самолет может нести три крылатые ракеты Х-32, соответственно, 12 самолетов Ту-22 с тремя ракетами каждый смогут разгромить авианосную группу США в составе одного авианосца", - подсчитал эксперт.Если же там будут развернута еще более мощная группировка в 18-20 машин, "то она сможет уничтожить авианосное соединение в составе двух авианесущих кораблей, тем более что их будут прикрывать истребители берегового базирования".

https://ria.ru/20210525/aviabaza-1733791716.html

https://ria.ru/20210321/siriya-1602009140.html

https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html

хмеймим

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Дальние бомбардировщики Ту-22 на российской авиабазе Хмеймим Дальние бомбардировщики Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны. Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, и теперь база способна принимать все типы самолетов на вооружении российской армии. 2021-05-25T12:47 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-22, хмеймим, воздушно-космические силы россии, константин сивков, игорь коротченко, безопасность