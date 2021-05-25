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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210525/khmeymim-1733800975.html
Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России
Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России - РИА Новости, 25.05.2021
Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России
Модернизация авиабазы Хмеймим, предусматривающая размещение боевых самолетов всех типов, в том числе дальних бомбардировщиков Ту-22, позволит России купировать... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:47
2021-05-25T12:47
война в сирии
ту-22
хмеймим
воздушно-космические силы россии
константин сивков
игорь коротченко
безопасность
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Модернизация авиабазы Хмеймим, предусматривающая размещение боевых самолетов всех типов, в том числе дальних бомбардировщиков Ту-22, позволит России купировать любые вызовы в Средиземноморье и сопредельных регионах, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.Ранее в Минобороны РФ заявили, что на авиабазе ВКС РФ в сирийском Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса.Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию.Парировать угрозыИзвестный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что, имея возможность размещать дальние бомбардировщики на Хмеймиме, Россия будет способна выполнять боевые задачи в Средиземноморье и других регионах, купируя угрозы на дальних рубежах."Для ВКС России данная база имеет ключевое значение, поскольку она дает возможность выполнять боевые задачи в регионе Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока", - отметил он.Схожего мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков, отметивший, что возможность размещения тяжелых самолетов в Хмеймиме позволит предотвратить нанесение ударов по территории России из района Восточного Средиземноморья."Радиус досягаемости нашей дальней авиации – 2,5 тысячи километров, и если отсчитать от Хмеймима, то нетрудно догадаться, что оттуда мы "закрываем" практически все Средиземноморье, Северную Африку, Ближний и Средний Восток и регион Персидского залива. Наличие там Ту-22 станет серьезным фактором военно-политического сдерживания", - прогнозирует эксперт.Добиться независимостиКоротченко добавил, что модернизация ВПП даст больше пространства для маневра российской военной авиации, избавив ее от необходимости просить третьи страны о предоставлении аэродромов подлета.Собеседник агентства напомнил, что такой случай имел место в 2016 году, когда Иран предоставил ВКС России аэродром в Хамадане, но менее чем через неделю отозвал разрешение."Теперь мы абсолютно самодостаточны в базировании и применении самолетов любого типа", - пояснил эксперт.Противостоять авианосцамПо мнению Сивкова, главной потенциальной угрозой для России в Средиземноморье выступают авианосные группировки США. Эксперт отметил, что размещение большого количества Ту-22 на Хмеймиме поможет справиться с этим вызовом."Цель простая – увеличить в военно-стратегическом значении возможности нашего флота и авиации в противостоянии авианосным группам США в Средиземном море. Один такой самолет может нести три крылатые ракеты Х-32, соответственно, 12 самолетов Ту-22 с тремя ракетами каждый смогут разгромить авианосную группу США в составе одного авианосца", - подсчитал эксперт.Если же там будут развернута еще более мощная группировка в 18-20 машин, "то она сможет уничтожить авианосное соединение в составе двух авианесущих кораблей, тем более что их будут прикрывать истребители берегового базирования".
https://ria.ru/20210525/aviabaza-1733791716.html
https://ria.ru/20210321/siriya-1602009140.html
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Дальние бомбардировщики Ту-22 на российской авиабазе Хмеймим
Дальние бомбардировщики Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны. Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, и теперь база способна принимать все типы самолетов на вооружении российской армии.
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ту-22, хмеймим, воздушно-космические силы россии, константин сивков, игорь коротченко, безопасность

Эксперты рассказали о значении модернизации базы Хмеймим для России

12:47 25.05.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Модернизация авиабазы Хмеймим, предусматривающая размещение боевых самолетов всех типов, в том числе дальних бомбардировщиков Ту-22, позволит России купировать любые вызовы в Средиземноморье и сопредельных регионах, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на авиабазе ВКС РФ в сирийском Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию.

Парировать угрозы

Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что, имея возможность размещать дальние бомбардировщики на Хмеймиме, Россия будет способна выполнять боевые задачи в Средиземноморье и других регионах, купируя угрозы на дальних рубежах.
"Для ВКС России данная база имеет ключевое значение, поскольку она дает возможность выполнять боевые задачи в регионе Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока", - отметил он.
Схожего мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков, отметивший, что возможность размещения тяжелых самолетов в Хмеймиме позволит предотвратить нанесение ударов по территории России из района Восточного Средиземноморья.
"Радиус досягаемости нашей дальней авиации – 2,5 тысячи километров, и если отсчитать от Хмеймима, то нетрудно догадаться, что оттуда мы "закрываем" практически все Средиземноморье, Северную Африку, Ближний и Средний Восток и регион Персидского залива. Наличие там Ту-22 станет серьезным фактором военно-политического сдерживания", - прогнозирует эксперт.

Добиться независимости

Коротченко добавил, что модернизация ВПП даст больше пространства для маневра российской военной авиации, избавив ее от необходимости просить третьи страны о предоставлении аэродромов подлета.
Собеседник агентства напомнил, что такой случай имел место в 2016 году, когда Иран предоставил ВКС России аэродром в Хамадане, но менее чем через неделю отозвал разрешение.
"Теперь мы абсолютно самодостаточны в базировании и применении самолетов любого типа", - пояснил эксперт.
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Противостоять авианосцам

По мнению Сивкова, главной потенциальной угрозой для России в Средиземноморье выступают авианосные группировки США. Эксперт отметил, что размещение большого количества Ту-22 на Хмеймиме поможет справиться с этим вызовом.
"Цель простая – увеличить в военно-стратегическом значении возможности нашего флота и авиации в противостоянии авианосным группам США в Средиземном море. Один такой самолет может нести три крылатые ракеты Х-32, соответственно, 12 самолетов Ту-22 с тремя ракетами каждый смогут разгромить авианосную группу США в составе одного авианосца", - подсчитал эксперт.
Если же там будут развернута еще более мощная группировка в 18-20 машин, "то она сможет уничтожить авианосное соединение в составе двух авианесущих кораблей, тем более что их будут прикрывать истребители берегового базирования".
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Война в СирииТу-22ХмеймимВоздушно-космические силы РоссииКонстантин СивковИгорь КоротченкоБезопасность
 
 
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