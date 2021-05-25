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База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России
База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России - РИА Новости, 25.05.2021
База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России
На Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T06:54
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россия
хмеймим
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
армия
безопасность
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ХМЕЙМИМ, 25 мая — РИА Новости. На Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса, сообщило Минобороны.Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию. Хмеймим расположен в 25 километрах к югу от Латакии, с 2015 года на аэродроме базируется авиационная группа ВКС России и Центр по примирению враждующих сторон.
россия
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60
Дальние бомбардировщики Ту-22 на российской авиабазе Хмеймим
Дальние бомбардировщики Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны. Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, и теперь база способна принимать все типы самолетов на вооружении российской армии.
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видео, россия, хмеймим, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, армия, безопасность, в мире
База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России
ХМЕЙМИМ, 25 мая — РИА Новости. На Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса, сообщило Минобороны.
2021-05-25T06:54
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База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России

06:54 25.05.2021 (обновлено: 10:10 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ХМЕЙМИМ, 25 мая — РИА Новости. На Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса, сообщило Минобороны.
Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.
Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию.
Хмеймим расположен в 25 километрах к югу от Латакии, с 2015 года на аэродроме базируется авиационная группа ВКС России и Центр по примирению враждующих сторон.
 
РоссияХмеймимМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияАрмияБезопасностьВ мире
 
 
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