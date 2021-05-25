https://ria.ru/20210525/khmeymim-1733756576.html
База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России
База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России - РИА Новости, 25.05.2021
База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России
На Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T06:54
2021-05-25T06:54
2021-05-25T10:10
россия
хмеймим
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
армия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733770973_0:25:809:480_1920x0_80_0_0_37ba3123dc392d081235d5ae2424e926.jpg
ХМЕЙМИМ, 25 мая — РИА Новости. На Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса, сообщило Минобороны.Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию. Хмеймим расположен в 25 километрах к югу от Латакии, с 2015 года на аэродроме базируется авиационная группа ВКС России и Центр по примирению враждующих сторон.
россия
хмеймим
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733770973_19:0:676:493_1920x0_80_0_0_15ba359cad5f8be6318feef12e784d07.jpg
Дальние бомбардировщики Ту-22 на российской авиабазе Хмеймим
Дальние бомбардировщики Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны.
Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, и теперь база способна принимать все типы самолетов на вооружении российской армии.
2021-05-25T06:54
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, хмеймим, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, армия, безопасность, в мире