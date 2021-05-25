https://ria.ru/20210525/khmeymim-1733756576.html

База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России

База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России - РИА Новости, 25.05.2021

База Хмеймим в Сирии теперь сможет принимать любые самолеты ВС России

На Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T06:54

2021-05-25T06:54

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россия

хмеймим

министерство обороны рф (минобороны рф)

сирия

армия

безопасность

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ХМЕЙМИМ, 25 мая — РИА Новости. На Хмеймиме завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса, сообщило Минобороны.Вторая ВПП стала длиннее, также на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.Недавно там впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они прибыли для выполнения учебных задач, после чего вернутся в Россию. Хмеймим расположен в 25 километрах к югу от Латакии, с 2015 года на аэродроме базируется авиационная группа ВКС России и Центр по примирению враждующих сторон.

россия

хмеймим

сирия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дальние бомбардировщики Ту-22 на российской авиабазе Хмеймим Дальние бомбардировщики Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны. Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, и теперь база способна принимать все типы самолетов на вооружении российской армии. 2021-05-25T06:54 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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