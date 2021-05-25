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Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование - РИА Новости, 25.05.2021
Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Количество кредитных карт на руках граждан по итогам апреля подобралось к рекордным 40 миллионам, а общий объем задолженности по ним второй месяц подряд... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T00:16
2021-05-25T00:40
россия
москва
кредит
общество
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Количество кредитных карт на руках граждан по итогам апреля подобралось к рекордным 40 миллионам, а общий объем задолженности по ним второй месяц подряд держится выше 1 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Так, число активных кредитных карт в апреле достигло 39,5 миллиона, что больше мартовского уровня на 1,2% и показателя годом ранее на 14%. При этом количество "пластика" растет уже шестой месяц подряд.Одновременно увеличивается и портфель задолженности клиентов по кредитным картам: за прошлый месяц он вырос на 1,9% - до исторического максимума в 1,021 триллиона рублей. Впервые портфель превысил отметку в 1 триллион рублей в марте."Рост объема карт в обращении обусловлен, в первую очередь, ростом спроса на данный вид банковского кредитования, и во вторую - активностью кредиторов. Карты давно вошли в маркетинговые активности банков - это вызывает рост спроса и, как следствие, растёт число карт на руках у населения. Если ещё несколько лет назад у среднестатистического потребителя банковских услуг число карт в кошельке составляло 1-1,2, то к настоящему времени этот показатель увеличился до 1,5-1,7 карты", - прокомментировали эксперты.Продолжили в апреле увеличиваться и "плохие" долги по кредитным картам, хотя и более медленными темпами. Так, число кредиток с просрочкой свыше 90 дней по итогам апреля выросло на 1% и достигло 2,57 миллиона, а задолженность по ним - на 1,3%, до рекордных 153,3 миллиарда рублей."Зачастую по картам возникает просроченная задолженность, может быть, даже более часто, чем, например, по потребительским кредитам. Вместе с тем, уровень риска по кредитным картам всё ещё находится на приемлемом для кредиторов уровне, позволяющем далее развивать это направление бизнеса, поэтому в будущем можно ожидать сохранение трендов по объемам кредитования", - пояснили аналитики.
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россия, москва, кредит, общество, экономика

Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование

00:16 25.05.2021 (обновлено: 00:40 25.05.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Количество кредитных карт на руках граждан по итогам апреля подобралось к рекордным 40 миллионам, а общий объем задолженности по ним второй месяц подряд держится выше 1 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Так, число активных кредитных карт в апреле достигло 39,5 миллиона, что больше мартовского уровня на 1,2% и показателя годом ранее на 14%. При этом количество "пластика" растет уже шестой месяц подряд.
Одновременно увеличивается и портфель задолженности клиентов по кредитным картам: за прошлый месяц он вырос на 1,9% - до исторического максимума в 1,021 триллиона рублей. Впервые портфель превысил отметку в 1 триллион рублей в марте.
"Рост объема карт в обращении обусловлен, в первую очередь, ростом спроса на данный вид банковского кредитования, и во вторую - активностью кредиторов. Карты давно вошли в маркетинговые активности банков - это вызывает рост спроса и, как следствие, растёт число карт на руках у населения. Если ещё несколько лет назад у среднестатистического потребителя банковских услуг число карт в кошельке составляло 1-1,2, то к настоящему времени этот показатель увеличился до 1,5-1,7 карты", - прокомментировали эксперты.
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Продолжили в апреле увеличиваться и "плохие" долги по кредитным картам, хотя и более медленными темпами. Так, число кредиток с просрочкой свыше 90 дней по итогам апреля выросло на 1% и достигло 2,57 миллиона, а задолженность по ним - на 1,3%, до рекордных 153,3 миллиарда рублей.
"Зачастую по картам возникает просроченная задолженность, может быть, даже более часто, чем, например, по потребительским кредитам. Вместе с тем, уровень риска по кредитным картам всё ещё находится на приемлемом для кредиторов уровне, позволяющем далее развивать это направление бизнеса, поэтому в будущем можно ожидать сохранение трендов по объемам кредитования", - пояснили аналитики.
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