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Администрация Суэцкого канала назвала виновных в инциденте с Ever Given
Администрация Суэцкого канала назвала виновных в инциденте с Ever Given - РИА Новости, 25.05.2021
Администрация Суэцкого канала назвала виновных в инциденте с Ever Given
Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение в Суэцком канале на шесть дней, доказало вину исключительно капитана, при этом... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:02
2021-05-25T13:26
инцидент с судном ever given в суэцком канале
ever given
суэцкий канал
египет
в мире
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КАИР, 25 мая – РИА Новости. Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение в Суэцком канале на шесть дней, доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров, заявил во вторник глава администрации канала Усама Рабиа.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.Как заявил Рабиа, администрация "из благих намерений" в течение 11 дней после инцидента не предпринимала юридических мер в отношении компании-владельца, а после этого пошла на уступки и снизила сумму требуемой компенсации на 40% - с изначальных 916 миллионов долларов до 600 миллионов, а затем и до 550 миллионов. Об этом глава администрации канала заявил на встрече с послом Панамы в Египте Алехандро Гантесом и гендиректором Панамского управления морской навигации Рафаэлем Сигаруистой, слова Рабиа цитируются в полученном РИА Новости пресс-релизе.Рабиа также подчеркнул, что компания-владелец отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что требовалось для суда, однако по примерным оценкам общая стоимость судна и грузов составляет 2 миллиарда долларов. На основе этой суммы рассчитана компенсация.Администрация канала продолжает переговоры с компанией-владельцем, несмотря на ряд допущенных ею нарушений: "компания не оповестила нас о наличии на борту судна легковоспламеняющихся товаров, что могло привести к катастрофическим последствиям, если бы не профессионализм сотрудников канала"."Расследование инцидента с Ever Given подтвердило, что была допущена ошибка при ориентировании корабля; полная ответственность за это лежит на капитане судна, а не на лоцманах канала, так как их мнение необязательное и лишь консультативное", - заявил Рабиа. Он сослался на египетский закон о морской навигации от 1990 года, согласно которому ответственность за любой ущерб Суэцкому каналу лежит на капитане судна. При этом полные результаты расследования на данный момент не опубликованы.Рабиа также отверг обвинения в том, что администрация канала виновата в инциденте: судно село на мель при плохих погодных условиях, однако в тот же день до Ever Given канал успешно прошли более 30 судов, а годом ранее, когда в марте 2020 года погодные условия были еще хуже, никаких инцидентов зафиксировано не было."Суэцкий канал не препятствует выполнению просьб компании-владельца, в том числе возможности разгрузки контейнеров на другое судно или смене экипажа (кроме капитана, так как он является юридическим охранником судна). Однако такие требования должен рассмотреть специализированный суд, администрация канала не располагает такими возможностями", - заявил Рабиа.UK Club, страховая компания владельцев судна Ever Given, назвала "исключительно высокой" сниженную до 600 миллионов долларов сумму компенсации. Судно находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в "легитимности ареста груза" и "отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала" по выплате компенсаций. Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна.Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщала в апреле, что ведет переговоры о снижении суммы компенсации.
https://ria.ru/20210413/konfiskatsiya-1728148946.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/kanal-1732472723.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, ever given, суэцкий канал, египет, в мире

Администрация Суэцкого канала назвала виновных в инциденте с Ever Given

13:02 25.05.2021 (обновлено: 13:26 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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КАИР, 25 мая – РИА Новости. Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение в Суэцком канале на шесть дней, доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров, заявил во вторник глава администрации канала Усама Рабиа.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Как заявил Рабиа, администрация "из благих намерений" в течение 11 дней после инцидента не предпринимала юридических мер в отношении компании-владельца, а после этого пошла на уступки и снизила сумму требуемой компенсации на 40% - с изначальных 916 миллионов долларов до 600 миллионов, а затем и до 550 миллионов. Об этом глава администрации канала заявил на встрече с послом Панамы в Египте Алехандро Гантесом и гендиректором Панамского управления морской навигации Рафаэлем Сигаруистой, слова Рабиа цитируются в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Рабиа также подчеркнул, что компания-владелец отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что требовалось для суда, однако по примерным оценкам общая стоимость судна и грузов составляет 2 миллиарда долларов. На основе этой суммы рассчитана компенсация.
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 19:58
Страховая компания прокомментировала конфискацию судна Ever Given
Администрация канала продолжает переговоры с компанией-владельцем, несмотря на ряд допущенных ею нарушений: "компания не оповестила нас о наличии на борту судна легковоспламеняющихся товаров, что могло привести к катастрофическим последствиям, если бы не профессионализм сотрудников канала".
"Расследование инцидента с Ever Given подтвердило, что была допущена ошибка при ориентировании корабля; полная ответственность за это лежит на капитане судна, а не на лоцманах канала, так как их мнение необязательное и лишь консультативное", - заявил Рабиа. Он сослался на египетский закон о морской навигации от 1990 года, согласно которому ответственность за любой ущерб Суэцкому каналу лежит на капитане судна. При этом полные результаты расследования на данный момент не опубликованы.
Рабиа также отверг обвинения в том, что администрация канала виновата в инциденте: судно село на мель при плохих погодных условиях, однако в тот же день до Ever Given канал успешно прошли более 30 судов, а годом ранее, когда в марте 2020 года погодные условия были еще хуже, никаких инцидентов зафиксировано не было.
"Суэцкий канал не препятствует выполнению просьб компании-владельца, в том числе возможности разгрузки контейнеров на другое судно или смене экипажа (кроме капитана, так как он является юридическим охранником судна). Однако такие требования должен рассмотреть специализированный суд, администрация канала не располагает такими возможностями", - заявил Рабиа.
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 20:07В мире
Суэцкий канал сделают полностью двусторонним
UK Club, страховая компания владельцев судна Ever Given, назвала "исключительно высокой" сниженную до 600 миллионов долларов сумму компенсации. Судно находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.
В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в "легитимности ареста груза" и "отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала" по выплате компенсаций. Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна.
Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщала в апреле, что ведет переговоры о снижении суммы компенсации.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеEver GivenСуэцкий каналЕгипетВ мире
 
 
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