Глава СПЧ обратился в Минздрав после увольнения детского хирурга Каабака
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на увольнение хирурга-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
Ранее Фадеев встречался с Каабаком, который на днях со скандалом покинул Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям, рассказали в пресс-службе Совета, отметив, что Каабак - единственный в РФ трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 килограммов.
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"В Совет с просьбой о помощи ранее обратились родители детей-инвалидов, сильно обеспокоенные увольнением ведущего специалиста. По словам зампреда комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерины Курбангалеевой, в России есть всего три центра детской трансплантологии, все они находятся в Москве и вместе делают не более 100-120 операций при нуждаемости в 3 раза выше. В связи с этим председатель СПЧ направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко", - говорится в сообщении.
В обращении в адрес Мурашко, в частности, Фадеев выражает обеспокоенность в связи с увольнением Каабака. В первую очередь это обусловлено тем, что в настоящее время в очереди на трансплантацию почек находятся не менее 28 детей и в ближайшей перспективе неясно, кто будет проводить им операции.
"Просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и проинформировать Совет о дальнейшей судьбе детей, нуждающихся в сложных операциях. Представляется, что накопленный уникальный опыт в проведении подобных операций должен быть сохранен", - приводит пресс-служба слова Фадеева из обращения.
В декабре 2019 года Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уже увольнял Каабака. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение о возвращении врача в центр.
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