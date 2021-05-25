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Глава СПЧ обратился в Минздрав после увольнения детского хирурга Каабака
Глава СПЧ обратился в Минздрав после увольнения детского хирурга Каабака - РИА Новости, 25.05.2021
Глава СПЧ обратился в Минздрав после увольнения детского хирурга Каабака
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:46
2021-05-25T14:46
россия
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
михаил каабак
михаил мурашко
валерий фадеев
здоровье - общество
вероника скворцова
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общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на увольнение хирурга-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.Ранее Фадеев встречался с Каабаком, который на днях со скандалом покинул Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям, рассказали в пресс-службе Совета, отметив, что Каабак - единственный в РФ трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 килограммов."В Совет с просьбой о помощи ранее обратились родители детей-инвалидов, сильно обеспокоенные увольнением ведущего специалиста. По словам зампреда комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерины Курбангалеевой, в России есть всего три центра детской трансплантологии, все они находятся в Москве и вместе делают не более 100-120 операций при нуждаемости в 3 раза выше. В связи с этим председатель СПЧ направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко", - говорится в сообщении.В обращении в адрес Мурашко, в частности, Фадеев выражает обеспокоенность в связи с увольнением Каабака. В первую очередь это обусловлено тем, что в настоящее время в очереди на трансплантацию почек находятся не менее 28 детей и в ближайшей перспективе неясно, кто будет проводить им операции.В декабре 2019 года Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уже увольнял Каабака. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение о возвращении врача в центр.
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россия, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, михаил каабак, михаил мурашко, валерий фадеев, здоровье - общество, вероника скворцова, москва, общество

Глава СПЧ обратился в Минздрав после увольнения детского хирурга Каабака

14:46 25.05.2021
 
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковХирург-трансплантолог Михаил Каабак
Хирург-трансплантолог Михаил Каабак - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой обратить внимание на увольнение хирурга-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
Ранее Фадеев встречался с Каабаком, который на днях со скандалом покинул Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям, рассказали в пресс-службе Совета, отметив, что Каабак - единственный в РФ трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 килограммов.
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"В Совет с просьбой о помощи ранее обратились родители детей-инвалидов, сильно обеспокоенные увольнением ведущего специалиста. По словам зампреда комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерины Курбангалеевой, в России есть всего три центра детской трансплантологии, все они находятся в Москве и вместе делают не более 100-120 операций при нуждаемости в 3 раза выше. В связи с этим председатель СПЧ направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко", - говорится в сообщении.
В обращении в адрес Мурашко, в частности, Фадеев выражает обеспокоенность в связи с увольнением Каабака. В первую очередь это обусловлено тем, что в настоящее время в очереди на трансплантацию почек находятся не менее 28 детей и в ближайшей перспективе неясно, кто будет проводить им операции.
"Просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и проинформировать Совет о дальнейшей судьбе детей, нуждающихся в сложных операциях. Представляется, что накопленный уникальный опыт в проведении подобных операций должен быть сохранен", - приводит пресс-служба слова Фадеева из обращения.
В декабре 2019 года Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уже увольнял Каабака. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение о возвращении врача в центр.
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РоссияНациональный медицинский исследовательский центр здоровья детейМихаил КаабакМихаил МурашкоВалерий ФадеевЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваМоскваОбщество
 
 
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