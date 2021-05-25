https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

Обзор iPad Pro (2021): может ли самый дорогой планшет Apple заменить ПК

Обзор iPad Pro (2021): может ли самый дорогой планшет Apple заменить ПК - РИА Новости, 25.05.2021

Обзор iPad Pro (2021): может ли самый дорогой планшет Apple заменить ПК

Компания Apple обновила линейку iPad Pro, дав планшетам нашумевшие ARM-процессоры M1. Последнее обстоятельство должно вывести и без того самый мощный планшет на РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T08:00

2021-05-25T08:00

2021-05-25T10:28

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Компания Apple обновила линейку iPad Pro, дав планшетам нашумевшие ARM-процессоры M1. Последнее обстоятельство должно вывести и без того самый мощный планшет на рынке на совсем недосягаемые для конкурентов вершины. На новое устройство из Купертино посмотрел корреспондент РИА Новости.ДизайнApple одна из немногих развивает рынок планшетов. Класс этих устройств, находившийся некоторе время в спячке, в 2020 году заметно ожил: людям понадобились большие, но мобильные гаджеты. И без того мощные позиции в Apple — до половины мирового рынка планшетов — решили укрепить. Что и было сделано: на первой в этом году презентации, в апреле, показали iPad Pro пятого поколения.Внешне гаджет практически не изменился с 2018-го, когда дизайнеры обратились к прямоугольному наследию iPhone 4. Прошлогодний Pro обзавелся квадратным камерным модулем, а новинку отличит лишь истинный фанат продукции из Купертино — из-за 5G расположение антенных полосок на корпусе чуть другое. Большая 12,9-дюймовая версия представляет собой все тот же тонкий брусок из алюминия и стекла. iPad Pro без чехла и стилуса весит 684 грамма — держать на весу одной рукой некомфортно. Но если хотите что-то компактнее, то есть 11-дюймовая модель.На правой грани корпуса — не только клавиши регулировки громкости и слот для nanoSIM (в Cellular-версии), но и магнитный держатель / порт для пера Apple Pencil. Стилус все тот же, это по-прежнему одно из самых продвинутых решений на рынке — люди творческих профессий оценят. Но не только они — скажем, в программах для 3D-моделирования перо тоже пригодится.ДисплейApple первой дала мобильному устройству матрицу miniLED, и это одно из главных событий: 120-герцевый Liquid Retina XDR miniLED LCD (официальное название) должен вытеснить привычные IPS-матрицы, ведь именно на базе LCD-технологии разработали новинку. В теории miniLED дает выигрыш в яркости, цветопередаче и отображении черного, максимально приближенного к "настоящему черному" OLED, но без проблемы матриц на органических светодиодах с выгоранием пикселей.Интересно, что подобный экран получил только большой iPad Pro, 11-дюймовый остался с IPS. Причина в лучших традициях Apple не раскрывается, но инсайдеры поговаривают, что экраны miniLED очень дефицитны и хватает их пока у подрядчиков лишь на нишевую модель.Дисплей iPad Pro 12.9 удивляет буквально с включения: он не просто яркий, а очень яркий. Заявленная максимальная яркость — 1000 нит с пиковым повышением еще на 600 нит в контенте с поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Контента с высоким динамическим диапазоном еще немного, но с выходом родственного iPhone 12 ситуация меняется.У дисплея miniLED есть и другое преимущество: точная цветопередача, которой гордится Apple. И конечно, нет раздражающего глаза мерцания на низкой яркости.Производительность, память и коммуникацииApple ожидаемо дала профессиональной линейке планшетов новый процессор M1. Хоть в компании и не особенно распространяются про "генеалогию" этого ARM-решения, возникло оно именно из чипов Bionic, а конкретнее — разогнанных версий для iPad Pro. Более того, пятое поколение получило восьмиядерный вариант от MacBook Pro, что делает его производительнее ноутбука Air.Бенчмарк AnTuTu выдает более миллиона баллов — результат, недостижимый для современных топовых устройств других производителей. Уверенности в возможностях планшета добавляет и объем памяти, причем Apple совершенно неожиданно его обнародовала ОЗУ. Версии с накопителями 128, 256 и 512 ГБ располагают 8 ГБ оперативной памяти, варианты с 1 и 2 ТБ щеголяют уже с 16 ГБ.В реальности разница с прошлым поколением iPad Pro не ощущается — там тоже быстро работали ресурсоемкие приложения, а про интерфейс и говорить нечего. Это запас для того светлого будущего, когда iPadOS станет функциональнее и софт обеспечат совместимостью с программами для macOS (иначе зачем здесь M1).Видимо, споры о профессиональности iPad Pro вспыхнут с новой силой. Хотя именно те, для кого планшет — средство производства, в нем не сомневаются. Тут есть окна (со всеми их ограничениями на текущей версии iPadOS), много серьезного рабочего софта. Например, разработчики популярного видеоредактора LumaFusion обещают большое обновление, в котором используют гигантскую мощь процессора. Но если профессионал захочет расслабиться за игрой, планшет позволит это сделать с максимальной графикой для современных мобильных устройств.Благодаря M1 есть поддержка Thunderbolt 4 в рамках порта USB-С. Последний, что радует, никуда не делся и все также демонстрирует чудеса совместимости со сторонней периферией (чего не скажешь про Lightning в младших iPad). Хотите подключить внешний NVMe накопитель и получить максимальную скорость? Пожалуйста! Но есть и некоторые странности: iPad Pro пятого поколения все также не может выступать вторым дисплеем для компьютера или ноутбука.Впервые iPad Pro поддерживает 5G — факт примечательный, но для России пока не актуальный. Конечно, планшет с GSM-модулем работает и с LTE. Вне зависимости от версии у iPad Pro (2021) есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и стереосистема из четырех динамиков, звучащих на уровне качественной портативной акустики, что было и в прошлом поколении.КамерыВидимо, разрабатывая Apple iPad (2021), в Купертино посчитали, что возможности основной камеры предыдущего поколения не исчерпаны, и решили оставить все как было. То есть это трехсенсорный модуль из основной 12-мегапиксельной камеры, сверхширокоугольника на 10 Мп и лидара. Но чип M1 позволяет делать снимки в Smart HDR 3 (как на iPhone 12, да).И действительно, новый iPad Pro снимает, пожалуй, лучше немногочисленных конкурентов. Фотографировать тяжелым 12,9-дюймовым устройством вряд ли кто-то будет часто, но днем на основной камере получаются снимки с естественной цветопередачей.Больше внимания скорее уделили фронтальной камере — что необычно для смартфона, но предсказуемо для крупного планшета, который нередко используют для видеозвонков. Разрешение селфи-камеры выросло до 12 Мп (122 градуса обзора). Apple не просто так установила в качестве фронталки именно "ширик" — все ради новой функции "В центре внимания". С помощью сверхширокоугольной линзы и машинного обучения камера отслеживает ваши передвижения, чтобы вы были в центре кадра. Опция работает не только в FaceTime, но и в сторонних программах для видеообщения.Безопасность и аксессуарыВопреки мнению инсайдеров, которое даже подкрепил выход iPad Air (2020) с дактилоскопическим сенсором, новое поколение профессиональных планшетов от Apple не получило систему Touch ID. Здесь все то же распознавание лица Face ID, но для такого крупного устройства это решение вопросов не вызывает. Биометрическая система безопасности у Apple одна из самых продвинутых на рынке, а качество работы Face ID безупречно.Максимальный пользовательский опыт от iPad Pro пятого поколения гарантирован лишь с фирменными аксессуарами от Apple, которые, конечно, очень недешевы. Как минимум придется раскошелиться на магнитный чехол Smart Folio за 9990 рублей. Но гораздо интереснее клавиатура-чехол Magic Keyboard. Она не изменилась (добавили лишь белый цвет) — это все такое же устройство с магнитным креплением, короткоходными клавишами с подсветкой и удобным тачпадом. Есть у клавиатуры и отдельный выход USB-C, но он лишь на зарядку. АвтономностьПрошлогодний iPad Pro 12.9 с батарейкой в 36.7 ватт-час хорошо себя зарекомендовал: чуть больше рабочего дня (девять часов) под серьезной нагрузкой. Хотя в новинке аккумулятор стал больше, автономности не прибавилось. Судя по всему, прирост емкости забрал экран. В ноутбуках Apple, где отказались от x86-процессоров в пользу M1, действительно есть увеличение автономности. А iPad Pro как работал на ARM-архитектуре, так и работает. Свою долю отнимают и клавиатура Magic Keyboard, и стилус Apple Pencil, которые заряжаются от планшета.Удивительно: в комплекте не только кабель зарядки (с коннекторами USB-C — USB-C), но и блок питания на 20 Вт, тот самый, который владельцам iPhone приходится докупать отдельно. На зарядку планшета с трех до 100 процентов ушло примерно три часа.ИтогБез сомнений, Apple в очередной раз сделала блестящее устройство, которое по праву считается флагманом мира планшетов, — конкуренты точно ничего подобного ни по софту (вспомним отношение Google к планшетной версии Android), ни по железу предложить не смогут. iPad Pro недешев, однако есть два но. Во-первых, профессионалы, на которых ориентируется линейка, готовы платить за качественное средство производства. Во-вторых, взглянув на ситуацию на рынке электроники, где темпы роста цен вызывают лишь раздражение, iPad Pro уже и не кажется чем-то сверхдорогим: 77 900 рублей за 11-дюймовую версию на 128 ГБ — это даже дешевле, чем просит одна китайская контора за свой флагманский смартфон. Главный вопрос к iPad Pro 2021 года заключается в том, удостоится ли устройство с процессором M1 настоящей интеграции с софтом настольной macOS? И ответит на это новая iPadOS, ждать которую осталось недолго.

https://ria.ru/20210511/macbook-1731778667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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