https://ria.ru/20210525/internet-1733817466.html

В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК

В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК - РИА Новости, 25.05.2021

В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК

В Ивановской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к широкополосному доступу подключат 124 сельских учреждений культуры, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:02

2021-05-25T14:02

2021-05-25T14:02

ивановская область

интернет

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ИВАНОВО, 25 мая – РИА Новости. В Ивановской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к широкополосному доступу подключат 124 сельских учреждений культуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, среди них – библиотеки, культурно-досуговые учреждения, муниципальные музеи."На сегодняшний день в Ивановской области к интернету подключено более 20 учреждений культуры, находящихся в сельской местности. За 2021 год их число увеличится почти в шесть раз", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что наиболее востребованными формами работы сельских учреждений культуры в сети Интернет являются онлайн-курсы повышения квалификации, продвижение проводимых мероприятий. Так, например, активно используется цифровая платформа "PRO.Культура.РФ".Кроме того, подключение к интернету учреждений культуры даст новые возможности для развития жителям сёл и деревень.

https://ria.ru/20210519/remont-1732984981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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