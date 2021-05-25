Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210525/internet-1733817466.html
В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК
В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК - РИА Новости, 25.05.2021
В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК
В Ивановской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к широкополосному доступу подключат 124 сельских учреждений культуры, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:02
2021-05-25T14:02
ивановская область
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148351/93/1483519368_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4aa6ca99aea37000c23b7579311354fe.jpg
ИВАНОВО, 25 мая – РИА Новости. В Ивановской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к широкополосному доступу подключат 124 сельских учреждений культуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, среди них – библиотеки, культурно-досуговые учреждения, муниципальные музеи."На сегодняшний день в Ивановской области к интернету подключено более 20 учреждений культуры, находящихся в сельской местности. За 2021 год их число увеличится почти в шесть раз", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что наиболее востребованными формами работы сельских учреждений культуры в сети Интернет являются онлайн-курсы повышения квалификации, продвижение проводимых мероприятий. Так, например, активно используется цифровая платформа "PRO.Культура.РФ".Кроме того, подключение к интернету учреждений культуры даст новые возможности для развития жителям сёл и деревень.
https://ria.ru/20210519/remont-1732984981.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148351/93/1483519368_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5ca17f6ebe579ef19ad378a6f8a56b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интернет

В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК

14:02 25.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСервер
Сервер - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 25 мая – РИА Новости. В Ивановской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к широкополосному доступу подключат 124 сельских учреждений культуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, среди них – библиотеки, культурно-досуговые учреждения, муниципальные музеи.
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 16:14Ивановская область
В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог
"На сегодняшний день в Ивановской области к интернету подключено более 20 учреждений культуры, находящихся в сельской местности. За 2021 год их число увеличится почти в шесть раз", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что наиболее востребованными формами работы сельских учреждений культуры в сети Интернет являются онлайн-курсы повышения квалификации, продвижение проводимых мероприятий. Так, например, активно используется цифровая платформа "PRO.Культура.РФ".
Кроме того, подключение к интернету учреждений культуры даст новые возможности для развития жителям сёл и деревень.
 
Ивановская областьИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния