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В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК
В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК - РИА Новости, 25.05.2021
В Ивановской области к интернету подключат 124 сельских ДК
В Ивановской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к широкополосному доступу подключат 124 сельских учреждений культуры, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:02
2021-05-25T14:02
2021-05-25T14:02
ивановская область
интернет
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ИВАНОВО, 25 мая – РИА Новости. В Ивановской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к широкополосному доступу подключат 124 сельских учреждений культуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, среди них – библиотеки, культурно-досуговые учреждения, муниципальные музеи."На сегодняшний день в Ивановской области к интернету подключено более 20 учреждений культуры, находящихся в сельской местности. За 2021 год их число увеличится почти в шесть раз", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что наиболее востребованными формами работы сельских учреждений культуры в сети Интернет являются онлайн-курсы повышения квалификации, продвижение проводимых мероприятий. Так, например, активно используется цифровая платформа "PRO.Культура.РФ".Кроме того, подключение к интернету учреждений культуры даст новые возможности для развития жителям сёл и деревень.
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интернет
ИВАНОВО, 25 мая – РИА Новости. В Ивановской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к широкополосному доступу подключат 124 сельских учреждений культуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, среди них – библиотеки, культурно-досуговые учреждения, муниципальные музеи.
"На сегодняшний день в Ивановской области к интернету подключено более 20 учреждений культуры, находящихся в сельской местности. За 2021 год их число увеличится почти в шесть раз", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что наиболее востребованными формами работы сельских учреждений культуры в сети Интернет являются онлайн-курсы повышения квалификации, продвижение проводимых мероприятий. Так, например, активно используется цифровая платформа "PRO.Культура.РФ".
Кроме того, подключение к интернету учреждений культуры даст новые возможности для развития жителям сёл и деревень.