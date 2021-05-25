https://ria.ru/20210525/indiya-1733766988.html

В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19

В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021

В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19

Менее 200 тысяч случаев коронавируса выявлено в Индии впервые с середины апреля, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:38

2021-05-25T09:38

2021-05-25T09:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая – РИА Новости. Менее 200 тысяч случаев коронавируса выявлено в Индии впервые с середины апреля, сообщил минздрав страны.Согласно последним данным министерства, общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 26,9 миллиона человек, выздоровели более 24 миллионов, умерли более 307 тысяч, а число получающих лечение составляет 2,5 миллиона. При этом за сутки выздоровели 326 850 человек, число заболевших увеличилось на 196 427 человек.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Минздрав страны отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 198 миллионов человек, или более 14,5% населения страны.

https://ria.ru/20210516/vaktsina-1732492265.html

индия

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2021

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коронавирус covid-19, индия, в мире