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Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне
Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне - РИА Новости, 25.05.2021
Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне
Китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о том, что операционная система HarmonyOS для смартфонов и прочих устройств будет официально представлена... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:11
2021-05-25T13:11
2021-05-25T13:11
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huawei technologies
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экономика
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о том, что операционная система HarmonyOS для смартфонов и прочих устройств будет официально представлена и начнёт использоваться 2 июня.HarmonyOS - операционная система, совместимая с Android-приложениями. Она разрабатывается компанией Huawei с 2012 года и ориентирована на смартфоны, мобильные устройства, устройства Интернета вещей и т. д.В компании заявили, что уже к концу 2021 года количество устройств, оснащённых HarmonyOS, достигнет 300 миллионов. При этом 200 миллионов будет иметь брэнд Huawei, а треть - выпущена под другими брендами.
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