https://ria.ru/20210525/huawei-1733798341.html

Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне

Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне - РИА Новости, 25.05.2021

Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне

Китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о том, что операционная система HarmonyOS для смартфонов и прочих устройств будет официально представлена... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:11

2021-05-25T13:11

2021-05-25T13:11

россия-китай: главное

huawei technologies

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733803191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f64923a23ba03895622513958d98379.jpg

МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о том, что операционная система HarmonyOS для смартфонов и прочих устройств будет официально представлена и начнёт использоваться 2 июня.HarmonyOS - операционная система, совместимая с Android-приложениями. Она разрабатывается компанией Huawei с 2012 года и ориентирована на смартфоны, мобильные устройства, устройства Интернета вещей и т. д.В компании заявили, что уже к концу 2021 года количество устройств, оснащённых HarmonyOS, достигнет 300 миллионов. При этом 200 миллионов будет иметь брэнд Huawei, а треть - выпущена под другими брендами.

https://ria.ru/20210422/fitnes-braslet-1729411145.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

huawei technologies, технологии, экономика