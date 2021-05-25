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Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне
Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне - РИА Новости, 25.05.2021
Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне
Китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о том, что операционная система HarmonyOS для смартфонов и прочих устройств будет официально представлена... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:11
2021-05-25T13:11
россия-китай: главное
huawei technologies
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о том, что операционная система HarmonyOS для смартфонов и прочих устройств будет официально представлена и начнёт использоваться 2 июня.HarmonyOS - операционная система, совместимая с Android-приложениями. Она разрабатывается компанией Huawei с 2012 года и ориентирована на смартфоны, мобильные устройства, устройства Интернета вещей и т. д.В компании заявили, что уже к концу 2021 года количество устройств, оснащённых HarmonyOS, достигнет 300 миллионов. При этом 200 миллионов будет иметь брэнд Huawei, а треть - выпущена под другими брендами.
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huawei technologies, технологии, экономика

Huawei запустит собственную операционную систему HarmonyOS в июне

13:11 25.05.2021
 
© AFP 2021 / Fred DufourCнимок, сделанный во время пресс-конференции Huawei, посвященной презентации новой операционной системы HarmonyOS
Cнимок, сделанный во время пресс-конференции Huawei, посвященной презентации новой операционной системы HarmonyOS - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AFP 2021 / Fred Dufour
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский высокотехнологический гигант Huawei объявил о том, что операционная система HarmonyOS для смартфонов и прочих устройств будет официально представлена и начнёт использоваться 2 июня.
HarmonyOS - операционная система, совместимая с Android-приложениями. Она разрабатывается компанией Huawei с 2012 года и ориентирована на смартфоны, мобильные устройства, устройства Интернета вещей и т. д.
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В компании заявили, что уже к концу 2021 года количество устройств, оснащённых HarmonyOS, достигнет 300 миллионов. При этом 200 миллионов будет иметь брэнд Huawei, а треть - выпущена под другими брендами.
 
Россия-Китай: ГлавноеHuawei TechnologiesТехнологииЭкономика
 
 
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