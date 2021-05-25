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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210525/graffiti-1733794276.html
Покрас Лампас создал в центре Москвы граффити с именами пропавших детей
Покрас Лампас создал в центре Москвы граффити с именами пропавших детей - РИА Новости, 25.05.2021
Покрас Лампас создал в центре Москвы граффити с именами пропавших детей
В Москве, на улице Большая Якиманка, на фасаде одного из домов художкник Покрас Лампас при участии поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" создал мурал с... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:28
2021-05-25T16:28
поисковый отряд "лиза алерт"
общество
россия
культура
покрас лампас
новости культуры
москва
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Москве, на улице Большая Якиманка, на фасаде одного из домов художкник Покрас Лампас при участии поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" создал мурал с именами пропавших без вести детей. Граффити, написанное в узнаваемой каллиграфической манере Покраса Лампаса, приурочили к Международному дню пропавших детей ( отмечается в России с 2012-го года. — Прим. ред.). Покрас Лампас добавил, что написал на стене около 400 имен из последних поступивших в организацию заявок. Всего в отряде "Лиза Алерт", который существует более десяти лет, приняли и обработали более 22 тысяч обращений о пропавших детях со всей России.
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поисковый отряд "лиза алерт", общество, россия, покрас лампас, новости культуры, москва

Покрас Лампас создал в центре Москвы граффити с именами пропавших детей

16:28 25.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГраффити в память о пропавших детях в Москве
Граффити в память о пропавших детях в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Москве, на улице Большая Якиманка, на фасаде одного из домов художкник Покрас Лампас при участии поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" создал мурал с именами пропавших без вести детей.
Граффити, написанное в узнаваемой каллиграфической манере Покраса Лампаса, приурочили к Международному дню пропавших детей ( отмечается в России с 2012-го года. — Прим. ред.).

"Рад презентовать Москве и вам мой новый мурал, — написал художник в сторис Instagram. — Работа посвящена деятельности отряда и ежедневным заявкам на поиск детей, которые они получают и очень многих детей, конечно, находят. Я верю, что эта работа — возможность не только поднять социально важную тему, но и рассказать о деятельности отряда на большую аудиторию".

Покрас Лампас добавил, что написал на стене около 400 имен из последних поступивших в организацию заявок.
Всего в отряде "Лиза Алерт", который существует более десяти лет, приняли и обработали более 22 тысяч обращений о пропавших детях со всей России.
Художники граффити в Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 13:26Культура
Власти выделят площадки для граффити в двух районах Петербурга
 
КультураПоисковый отряд "Лиза Алерт"ОбществоРоссияПокрас ЛампасНовости культурыМосква
 
 
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