https://ria.ru/20210525/graffiti-1733794276.html

Покрас Лампас создал в центре Москвы граффити с именами пропавших детей

Покрас Лампас создал в центре Москвы граффити с именами пропавших детей - РИА Новости, 25.05.2021

Покрас Лампас создал в центре Москвы граффити с именами пропавших детей

В Москве, на улице Большая Якиманка, на фасаде одного из домов художкник Покрас Лампас при участии поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" создал мурал с... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:28

2021-05-25T16:28

2021-05-25T16:28

поисковый отряд "лиза алерт"

общество

россия

культура

покрас лампас

новости культуры

москва

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Москве, на улице Большая Якиманка, на фасаде одного из домов художкник Покрас Лампас при участии поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" создал мурал с именами пропавших без вести детей. Граффити, написанное в узнаваемой каллиграфической манере Покраса Лампаса, приурочили к Международному дню пропавших детей ( отмечается в России с 2012-го года. — Прим. ред.). Покрас Лампас добавил, что написал на стене около 400 имен из последних поступивших в организацию заявок. Всего в отряде "Лиза Алерт", который существует более десяти лет, приняли и обработали более 22 тысяч обращений о пропавших детях со всей России.

https://ria.ru/20210513/graffiti-1732096911.html

россия

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поисковый отряд "лиза алерт", общество, россия, покрас лампас, новости культуры, москва