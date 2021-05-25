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Трансплантолог Готье призвал наладить процесс пересадки почек в Крыму
Трансплантолог Готье призвал наладить процесс пересадки почек в Крыму - РИА Новости, 25.05.2021
Трансплантолог Готье призвал наладить процесс пересадки почек в Крыму
Операции по трансплантации почки должны производиться в Крыму и Севастополе, для организации процесса необходим год, сообщил академик РАН, директор НМИЦ... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T21:04
2021-05-25T21:04
россия
сергей готье
здоровье - общество
российская академия наук
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Операции по трансплантации почки должны производиться в Крыму и Севастополе, для организации процесса необходим год, сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."Мы считаем, что территория Крыма (и Севастополя) должна быть обеспечена такой возможностью для людей. Мы стараемся, чтобы такой метод лечения, как трансплантация почки, приближался к населению … Это непросто, это не завтра. У нас большой опыт организации программ трансплантации, на это уходит примерно год", - сказал журналистам Готье, добавив, что это время необходимо для обучения людей, создания "листа ожидания" и технического оснащения.По словам Готье, на данный момент в стране трансплантация почки проводится в медцентрах в 32 субъектах. В Крыму подготовка к пересадке почки позволит сократить число людей, требующих диализа. По данным министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, в республике более 500 человек находятся на так называемой "искусственной почке". Ежегодно к этому числу добавляется до 100 пациентов, сказал Остапенко. Еще около 200 пациентов находятся на диализе в Севастополе.На гемодиализ 500 пациентов в Крыму ежегодно выделяется 500 миллионов рублей, сказал врач. Пересадка почки пациентам позволяет улучшить качество жизни, а также резко сократить затраты государства на гемодиализ, сказал Готье. Он сообщил, что уже решается вопрос о лицензировании севастопольской больницы для проведения подобных операций."У нас нет трудностей в образовании врачей, кто будет это делать. Это вопрос времени. Скажите, кто будет этим заниматься, мы его завтра примем его у себя, и он будет стажироваться … Научиться можно очень быстро … Это вопрос компетенций", - сказал Готье.
https://ria.ru/20210216/transplantatsiya-1597669741.html
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россия, сергей готье, здоровье - общество, российская академия наук, севастополь

Трансплантолог Готье призвал наладить процесс пересадки почек в Крыму

21:04 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Готье на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Сергей Готье на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Операции по трансплантации почки должны производиться в Крыму и Севастополе, для организации процесса необходим год, сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.
"Мы считаем, что территория Крыма (и Севастополя) должна быть обеспечена такой возможностью для людей. Мы стараемся, чтобы такой метод лечения, как трансплантация почки, приближался к населению … Это непросто, это не завтра. У нас большой опыт организации программ трансплантации, на это уходит примерно год", - сказал журналистам Готье, добавив, что это время необходимо для обучения людей, создания "листа ожидания" и технического оснащения.
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По словам Готье, на данный момент в стране трансплантация почки проводится в медцентрах в 32 субъектах. В Крыму подготовка к пересадке почки позволит сократить число людей, требующих диализа. По данным министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, в республике более 500 человек находятся на так называемой "искусственной почке". Ежегодно к этому числу добавляется до 100 пациентов, сказал Остапенко. Еще около 200 пациентов находятся на диализе в Севастополе.
На гемодиализ 500 пациентов в Крыму ежегодно выделяется 500 миллионов рублей, сказал врач. Пересадка почки пациентам позволяет улучшить качество жизни, а также резко сократить затраты государства на гемодиализ, сказал Готье. Он сообщил, что уже решается вопрос о лицензировании севастопольской больницы для проведения подобных операций.
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"У нас нет трудностей в образовании врачей, кто будет это делать. Это вопрос времени. Скажите, кто будет этим заниматься, мы его завтра примем его у себя, и он будет стажироваться … Научиться можно очень быстро … Это вопрос компетенций", - сказал Готье.
 
РоссияСергей ГотьеЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукСевастополь
 
 
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