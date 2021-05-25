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Горбачев оценил договоренность о встрече Путина и Байдена
Горбачев оценил договоренность о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 25.05.2021
Горбачев оценил договоренность о встрече Путина и Байдена
Экс-президент СССР Михаил Горбачев позитивно оценил договорённость о встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, назвал... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:13
2021-05-25T19:48
михаил горбачев
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев позитивно оценил договорённость о встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, назвал российско-американские отношения ключевыми для безопасности и стабильности в мире.Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты."Очень хорошо, что договорились встретиться. При всех изменениях в мире отношения между Россией и США - ключевые для безопасности и стабильности в мире", - заявил Горбачев РИА Новости."Сегодня они (российско-американские отношения - ред.) в очень плохом состоянии, но я - неистребимый оптимист. Я помню, как было в середине 80-х годов: казалось, полный тупик, мрак. Но мы исходили из того, что и здесь люди, и там люди, и здесь проблемы, и там проблемы. Но и здесь, и там есть ощущение и желание - надо выправлять проблемы, нормализовать отношения", - заявил Горбачёв РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать договорённость о проведении саммита.Он напомнил, что именно тогда - во второй половине 80-х годов - они встретились с президентом Рейганом сначала в Женеве, а потом в Рейкьявике."Разгребали весь хлам, который накопился. Главный импульс шёл сверху, президент и я давали этот импульс. И если бы не эти две встречи, то ничего не получилось бы, ничего не произошло бы. А тогда дали такой импульс, что на сегодняшний день 85% ядерных арсеналов холодной войны уничтожены", - заявил бывший советский лидер."Я надеюсь, что оба президента идут на эту встречу с позитивным настроем", - сказал Горбачев.
https://ria.ru/20210525/razoruzhenie-1733874093.html
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михаил горбачев, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире, россия

Горбачев оценил договоренность о встрече Путина и Байдена

19:13 25.05.2021 (обновлено: 19:48 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев позитивно оценил договорённость о встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, назвал российско-американские отношения ключевыми для безопасности и стабильности в мире.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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"Очень хорошо, что договорились встретиться. При всех изменениях в мире отношения между Россией и США - ключевые для безопасности и стабильности в мире", - заявил Горбачев РИА Новости.
"Сегодня они (российско-американские отношения - ред.) в очень плохом состоянии, но я - неистребимый оптимист. Я помню, как было в середине 80-х годов: казалось, полный тупик, мрак. Но мы исходили из того, что и здесь люди, и там люди, и здесь проблемы, и там проблемы. Но и здесь, и там есть ощущение и желание - надо выправлять проблемы, нормализовать отношения", - заявил Горбачёв РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать договорённость о проведении саммита.
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Он напомнил, что именно тогда - во второй половине 80-х годов - они встретились с президентом Рейганом сначала в Женеве, а потом в Рейкьявике.
"Разгребали весь хлам, который накопился. Главный импульс шёл сверху, президент и я давали этот импульс. И если бы не эти две встречи, то ничего не получилось бы, ничего не произошло бы. А тогда дали такой импульс, что на сегодняшний день 85% ядерных арсеналов холодной войны уничтожены", - заявил бывший советский лидер.
"Я надеюсь, что оба президента идут на эту встречу с позитивным настроем", - сказал Горбачев.
 
Михаил ГорбачевДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ миреРоссия
 
 
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