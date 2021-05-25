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В Совфеде назвали иск Google отстаиванием права вмешиваться в дела России
В Совфеде назвали иск Google отстаиванием права вмешиваться в дела России - РИА Новости, 25.05.2021
В Совфеде назвали иск Google отстаиванием права вмешиваться в дела России
Компания Google, подав иск к российским властям, отстаивает право вмешиваться во внутреннюю политику РФ, считает член комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:36
2021-05-25T16:36
россия
маргарита павлова (политик)
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Компания Google, подав иск к российским властям, отстаивает право вмешиваться во внутреннюю политику РФ, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова."Компания Google подала иск к российским властям. Она выступает против блокировки 12 видео, призывавших к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Эти призывы были обращены, в том числе, к несовершеннолетним, то есть к детям", - написала сенатор в Телеграмм-канале комиссии СФ.По ее словам, кто угодно вправе спорить с решениями государственных властей в наших судах. И суд должен рассматривать эти споры в строгом соответствии с принципами права и российским законодательством."Возникает вопрос, куда же делась забота о защите детей? Много лет американцы вкладывали немалые средства, поучая российские НКО и чиновников, как им следует защищать права ребенка. Но права детей немедленно исчезают, когда этих детей пытаются вовлечь в незаконную политическую деятельность", - написала сенатор.Она полагает, что стоит проверить и "предыдущие попытки "перекраивать" российскую семейную политику на деньги государств, официально считающих Россию "угрозой" для своей нацбезопасности".Политик напомнила, что недавно суд оштрафовал другого американского цифрового гиганта - Twitter - за отказ удалить информацию, в которой также содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных протестных акциях. Также Twitter уклонялся от удаления материалов, склоняющих детей к совершению самоубийств и использованию наркотических средств, а также детскую порнографию."Все эти факты подтверждают своевременность решения комиссии СФ по защите суверенитета обратиться к вопросу о том, как иностранные цифровые корпорации используются для вмешательства во внутренние дела России", - уверена она. По словам сенатора, сегодня зарубежные цифровые гиганты вполне откровенно навязывают обществу деструктивные антисемейные идеи, пропагандируют однополые "браки", аборты."Речь идет о пропаганде, радикально противоречащей ценностям, которые в России государство призвано защищать согласно Конституции. Уверена, что этой составляющей также необходимо уделить пристальное внимание, думая об угрозах для национальной безопасности России со стороны зарубежных цифровых корпораций", - заключила Павлова.
https://ria.ru/20210524/google-1733676158.html
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россия, маргарита павлова (политик), google, twitter, в мире

В Совфеде назвали иск Google отстаиванием права вмешиваться в дела России

16:36 25.05.2021
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Компания Google, подав иск к российским властям, отстаивает право вмешиваться во внутреннюю политику РФ, считает член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова.
"Компания Google подала иск к российским властям. Она выступает против блокировки 12 видео, призывавших к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Эти призывы были обращены, в том числе, к несовершеннолетним, то есть к детям", - написала сенатор в Телеграмм-канале комиссии СФ.
По ее словам, кто угодно вправе спорить с решениями государственных властей в наших судах. И суд должен рассматривать эти споры в строгом соответствии с принципами права и российским законодательством.

"Но сама ситуация знаковая: крупная американская интернет-корпорация, по сути, отстаивает право вмешиваться в российскую внутреннюю политику", - отметила она. Кроме того, речь идет о видео, вовлекающих несовершеннолетних в незаконную деятельность, то есть в рискованные действия, подчеркнула Павлова.

Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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"Возникает вопрос, куда же делась забота о защите детей? Много лет американцы вкладывали немалые средства, поучая российские НКО и чиновников, как им следует защищать права ребенка. Но права детей немедленно исчезают, когда этих детей пытаются вовлечь в незаконную политическую деятельность", - написала сенатор.
Она полагает, что стоит проверить и "предыдущие попытки "перекраивать" российскую семейную политику на деньги государств, официально считающих Россию "угрозой" для своей нацбезопасности".
Политик напомнила, что недавно суд оштрафовал другого американского цифрового гиганта - Twitter - за отказ удалить информацию, в которой также содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных протестных акциях. Также Twitter уклонялся от удаления материалов, склоняющих детей к совершению самоубийств и использованию наркотических средств, а также детскую порнографию.
"Все эти факты подтверждают своевременность решения комиссии СФ по защите суверенитета обратиться к вопросу о том, как иностранные цифровые корпорации используются для вмешательства во внутренние дела России", - уверена она. По словам сенатора, сегодня зарубежные цифровые гиганты вполне откровенно навязывают обществу деструктивные антисемейные идеи, пропагандируют однополые "браки", аборты.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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"Речь идет о пропаганде, радикально противоречащей ценностям, которые в России государство призвано защищать согласно Конституции. Уверена, что этой составляющей также необходимо уделить пристальное внимание, думая об угрозах для национальной безопасности России со стороны зарубежных цифровых корпораций", - заключила Павлова.
 
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