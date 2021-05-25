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Стало только хуже. Чему Америку научила смерть Джорджа Флойда
Стало только хуже. Чему Америку научила смерть Джорджа Флойда - РИА Новости, 25.05.2021
Стало только хуже. Чему Америку научила смерть Джорджа Флойда
Джо Байден принял семью Джорджа Флойда в Белом доме. Родные погибшего дождались правосудия: месяц назад присяжные вынесли обвинительный вердикт полицейскому... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:00
2021-05-25T08:02
джордж флойд
джо байден
в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Джо Байден принял семью Джорджа Флойда в Белом доме. Родные погибшего дождались правосудия: месяц назад присяжные вынесли обвинительный вердикт полицейскому. Сенат готовит реформу правоохранительных органов. Перемены необходимы — это признают все, но договориться о них не могут. Тем временем проблема расового неравенства, по мнению большинства американцев, только обостряется.В память о ФлойдеКандидат в президенты Байден лично посетил похороны Джорджа Флойда. Когда суд присяжных признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным, теперь уже хозяин Белого дома эмоционально обратился к родственникам погибшего: "Прошлое не исправить, но хотя бы свершилось правосудие". "Мы многое еще сделаем", — пообещал он, имея в виду грядущую полицейскую реформу. Но за его словами пока не следуют дела.Прошлогодние протесты разворачивались в разгар президентской гонки, и Байден обещал в случае победы как можно скорее создать национальную комиссию по надзору за полицией. Сто дней позади, новый орган так и не появился. С полицейской реформой тоже не все гладко — хотя законопроект одобрили в палате представителей, сенаторы никак не придут к компромиссу.А изменения критически необходимы: пока судили Шовина, от рук полиции погибли 20-летний чернокожий Данте Райт, 16-летняя Макайла Брайант и 13-летний Адам Толедо.Прерывистая реформаВ абсолютном большинстве случаев полицейских не привлекают к уголовной ответственности за убийство подозреваемого. Жертвы обычно вооружены — ножом или пистолетом. Но погибали и безоружные. Стражи порядка имеют право стрелять на поражение в водителя движущегося автомобиля или психически больного.После расовых бунтов американские власти захлестнула волна законотворчества. На пятьдесят штатов — более двух тысяч законопроектов. Пионер — Колорадо, где реформы запустили в разгар протестов, в июне прошлого года. Отданных под суд за превышение полномочий полицейских там навсегда выгоняют из правоохранительных органов. И, что еще важнее, стражей порядка лишили иммунитета, позволявшего избегать личной ответственности за инциденты при задержании.Но только в Колорадо к проблеме подошли комплексно. В целом по стране власти действуют эпизодично. В Сиэтле и Остине пересматривают финансирование полиции. В штатах Нью-Йорк, Мэриленд и Вашингтон силовиков обязали вмешиваться в ситуацию, если коллеги применяет к чрезмерную силу. В Миннесоте, где погиб Флойд, запретили удушающие приемы, скорректировали условия применения летального оружия, но активисты требуют большего. На прошлой неделе депутаты штата предложили вызывать на место преступления службу психологической помощи и разрешили не останавливать автомобили из-за мелких нарушений, например неработающих фар или просроченной регистрации.Однако Миннесота — республиканский штат и там вряд ли уступят либерально настроенным избирателям. В других регионах с республиканцами у власти, таких как Огайо, Техас и Флорида, никаких изменений, несмотря на протесты, и вовсе не произошло.Реформы преимущественно коснулись демократических штатов и городов, где случались резонансные инциденты. Скажем, запрет удушающих приемов, от которого погиб Флойд, обсуждали еще в 2014-м — после смерти активиста Эрика Гарнера, тоже задохнувшегося при аресте. Внезапные обыски хотели отменить из-за гибели афроамериканки Бреонны Тейлор — полицейские ночью по ошибке вломились в квартиру и застрелили ее. О том, что отдельный протокол нужен для несовершеннолетних подозреваемых, задумались вслед за тем, как силовики убили 12-летнего мальчика с игрушечным пистолетом.Партийные разногласияФедеральная реформа в случае одобрения в сенате затронет все полицейские управления в стране, а их 18 тысяч. Палата представителей конгресса США в марте уже приняла Закон о справедливости полиции имени Джорджа Флойда. Джо Байден инициативу поддержал и обязал сенат одобрить документ до 25 мая.Однако дедлайн условный. "Главное — это проработать законопроект, который ляжет на стол президенту, а не дата", — отметила сенатор-демократ от Калифорнии Карен Басс. Она входит в специальную переговорную группу вместе с демократом Кори Букером и республиканцем Тимом Скоттом, причем все трое — чернокожие.Двухпартийного согласия особенно трудно достичь по вопросу полицейского иммунитета. Скотт предложил возлагать ответственность не на конкретных сотрудников, а на отделение целиком. С обмундированием проще — тут стороны договорились.Часть финансирования планируют перенаправить на региональные программы по обеспечению общественного порядка и сбор информации о каждом задержании. Общенациональной базы данных по полицейскому насилию пока нет.Расовое прошлоеЭта проблема переплетается с другой патологией Соединенных Штатов — системным расизмом. В 2020-м полицейские убили 1127 человек. Половина — белые, почти треть — чернокожие. И это притом что первых — 68 процентов населения, вторых — лишь 13. То есть чернокожие гибнут от рук силовиков в три раза чаще.Расовое неравенство корнями уходит в прошлое. Рабство в стране отменили полтора века назад, но вплоть до середины прошлого столетия в некоторых штатах действовали так называемые законы Джима Кроу, закрепляющие сегрегацию. От дискриминации не избавились до сих пор.Прошлым летом демонстранты срывали конфедератские флаги, под которыми в Гражданскую войну воевали рабовладельцы Юга, сносили монументы президентам-"расистам". Со дня смерти Флойда в США уничтожили 170 символов Конфедерации — скульптур и памятных табличек. Митингующие в Портленде не пощадили и отца-основателя Томаса Джефферсона — он выступал за отмену рабства, но это не мешало ему держать чернокожих невольников. Занимавший тогда пост президента Дональд Трамп даже поручал силовым ведомствам защищать исторические монументы.Акции оказались вирусными. Шествия проходили в Британии, Франции, Бельгии и других странах, где расовый вопрос стоит особенно остро. В прошлом году общественность активно "отменяла" то, что не соответствует новым ценностям, — от продуктов, названных в честь чернокожих, до голливудской классики — в опалу попала картина "Унесенные ветром". Но, похоже, все без результата: согласно опросам, только 17 процентов американцев считают, что расовая проблема теперь менее острая. Почти половина уверены: стало только хуже.
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джордж флойд, джо байден, в мире

Стало только хуже. Чему Америку научила смерть Джорджа Флойда

08:00 25.05.2021 (обновлено: 08:02 25.05.2021)
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsМурал на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Мурал на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Bebeto Matthews
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Джо Байден принял семью Джорджа Флойда в Белом доме. Родные погибшего дождались правосудия: месяц назад присяжные вынесли обвинительный вердикт полицейскому. Сенат готовит реформу правоохранительных органов. Перемены необходимы — это признают все, но договориться о них не могут. Тем временем проблема расового неравенства, по мнению большинства американцев, только обостряется.

В память о Флойде

Кандидат в президенты Байден лично посетил похороны Джорджа Флойда. Когда суд присяжных признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным, теперь уже хозяин Белого дома эмоционально обратился к родственникам погибшего: "Прошлое не исправить, но хотя бы свершилось правосудие". "Мы многое еще сделаем", — пообещал он, имея в виду грядущую полицейскую реформу. Но за его словами пока не следуют дела.
Прошлогодние протесты разворачивались в разгар президентской гонки, и Байден обещал в случае победы как можно скорее создать национальную комиссию по надзору за полицией. Сто дней позади, новый орган так и не появился. С полицейской реформой тоже не все гладко — хотя законопроект одобрили в палате представителей, сенаторы никак не придут к компромиссу.
А изменения критически необходимы: пока судили Шовина, от рук полиции погибли 20-летний чернокожий Данте Райт, 16-летняя Макайла Брайант и 13-летний Адам Толедо.
© AP Photo / Pool / David J. PhillipВидеообращение кандидата в президенты США Джо Байдена, записанное по поводу похорон Джорджа Флойда
Видеообращение кандидата в президенты США Джо Байдена, записанное по случаю похорон Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Pool / David J. Phillip
Видеообращение кандидата в президенты США Джо Байдена, записанное по поводу похорон Джорджа Флойда

Прерывистая реформа

В абсолютном большинстве случаев полицейских не привлекают к уголовной ответственности за убийство подозреваемого. Жертвы обычно вооружены — ножом или пистолетом. Но погибали и безоружные. Стражи порядка имеют право стрелять на поражение в водителя движущегося автомобиля или психически больного.
После расовых бунтов американские власти захлестнула волна законотворчества. На пятьдесят штатов — более двух тысяч законопроектов. Пионер — Колорадо, где реформы запустили в разгар протестов, в июне прошлого года. Отданных под суд за превышение полномочий полицейских там навсегда выгоняют из правоохранительных органов. И, что еще важнее, стражей порядка лишили иммунитета, позволявшего избегать личной ответственности за инциденты при задержании.
Но только в Колорадо к проблеме подошли комплексно. В целом по стране власти действуют эпизодично. В Сиэтле и Остине пересматривают финансирование полиции. В штатах Нью-Йорк, Мэриленд и Вашингтон силовиков обязали вмешиваться в ситуацию, если коллеги применяет к чрезмерную силу. В Миннесоте, где погиб Флойд, запретили удушающие приемы, скорректировали условия применения летального оружия, но активисты требуют большего. На прошлой неделе депутаты штата предложили вызывать на место преступления службу психологической помощи и разрешили не останавливать автомобили из-за мелких нарушений, например неработающих фар или просроченной регистрации.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Протестующие на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующие на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Однако Миннесота — республиканский штат и там вряд ли уступят либерально настроенным избирателям. В других регионах с республиканцами у власти, таких как Огайо, Техас и Флорида, никаких изменений, несмотря на протесты, и вовсе не произошло.
Реформы преимущественно коснулись демократических штатов и городов, где случались резонансные инциденты. Скажем, запрет удушающих приемов, от которого погиб Флойд, обсуждали еще в 2014-м — после смерти активиста Эрика Гарнера, тоже задохнувшегося при аресте. Внезапные обыски хотели отменить из-за гибели афроамериканки Бреонны Тейлор — полицейские ночью по ошибке вломились в квартиру и застрелили ее. О том, что отдельный протокол нужен для несовершеннолетних подозреваемых, задумались вслед за тем, как силовики убили 12-летнего мальчика с игрушечным пистолетом.
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Партийные разногласия

Федеральная реформа в случае одобрения в сенате затронет все полицейские управления в стране, а их 18 тысяч. Палата представителей конгресса США в марте уже приняла Закон о справедливости полиции имени Джорджа Флойда. Джо Байден инициативу поддержал и обязал сенат одобрить документ до 25 мая.
Однако дедлайн условный. "Главное — это проработать законопроект, который ляжет на стол президенту, а не дата", — отметила сенатор-демократ от Калифорнии Карен Басс. Она входит в специальную переговорную группу вместе с демократом Кори Букером и республиканцем Тимом Скоттом, причем все трое — чернокожие.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Drew AngererКарен Басс, Тим Скотт и Кори Букер после заседания, посвященного реформе правоохранительных органов
Карен Басс, Тим Скотт и Кори Букер после заседания, посвященного реформе правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Drew Angerer
Карен Басс, Тим Скотт и Кори Букер после заседания, посвященного реформе правоохранительных органов
Двухпартийного согласия особенно трудно достичь по вопросу полицейского иммунитета. Скотт предложил возлагать ответственность не на конкретных сотрудников, а на отделение целиком. С обмундированием проще — тут стороны договорились.
Часть финансирования планируют перенаправить на региональные программы по обеспечению общественного порядка и сбор информации о каждом задержании. Общенациональной базы данных по полицейскому насилию пока нет.
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Расовое прошлое

Эта проблема переплетается с другой патологией Соединенных Штатов — системным расизмом. В 2020-м полицейские убили 1127 человек. Половина — белые, почти треть — чернокожие. И это притом что первых — 68 процентов населения, вторых — лишь 13. То есть чернокожие гибнут от рук силовиков в три раза чаще.
Расовое неравенство корнями уходит в прошлое. Рабство в стране отменили полтора века назад, но вплоть до середины прошлого столетия в некоторых штатах действовали так называемые законы Джима Кроу, закрепляющие сегрегацию. От дискриминации не избавились до сих пор.
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Прошлым летом демонстранты срывали конфедератские флаги, под которыми в Гражданскую войну воевали рабовладельцы Юга, сносили монументы президентам-"расистам". Со дня смерти Флойда в США уничтожили 170 символов Конфедерации — скульптур и памятных табличек. Митингующие в Портленде не пощадили и отца-основателя Томаса Джефферсона — он выступал за отмену рабства, но это не мешало ему держать чернокожих невольников. Занимавший тогда пост президента Дональд Трамп даже поручал силовым ведомствам защищать исторические монументы.
Акции оказались вирусными. Шествия проходили в Британии, Франции, Бельгии и других странах, где расовый вопрос стоит особенно остро. В прошлом году общественность активно "отменяла" то, что не соответствует новым ценностям, — от продуктов, названных в честь чернокожих, до голливудской классики — в опалу попала картина "Унесенные ветром". Но, похоже, все без результата: согласно опросам, только 17 процентов американцев считают, что расовая проблема теперь менее острая. Почти половина уверены: стало только хуже.
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