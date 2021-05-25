Мэрия Вильнюса вывесила флаг белорусской оппозиции вместо городского
© Фото : Вильнюсское городское самоуправление Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у здания мэрии Вильнюса
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мэрия Вильнюса вывесила используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у своего здания вместо флага литовской столицы, а не вместо государственного флага Белоруссии – его там и не было, сообщили РИА Новости в литовском МИД.
Ранее Sputnik Литва со ссылкой на очевидцев сообщил, что мэрия Вильнюса заменила государственный флаг Белоруссии, поднятый у здания администрации, на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. В Литве его называют историческим флагом Белоруссии.
"Уточняем, что государственного флага Беларуси не было у Вильнюсского самоуправления - исторический флаг Беларуси поднят вместо флага Вильнюса", - отмечается в сообщении литовского министерства.
Кроме того, в ведомстве на просьбу агентства уточнили, что "в МИД Литвы не поступала нота МИД Беларуси о высылке посла Литвы и дипкорпуса в Минске". "Напоминаем, что посол Литовской Республики в Республике Беларусь по требованию белорусской стороны в октябре 2020 г. был отозван на консультации в Литву", - заявили в МИД Литвы.
В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
Посол Латвии в Минске после инцидента с флагом в Риге был вызван в белорусский МИД, ему вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов, а также оставить в столице Белоруссии одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием. В МИД Латвии заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
Во вторник мэр Риги решил снять флаг Международной хоккейной федерации (IIHF) в городе после того, как получил письмо с недовольством от руководителя IIHF Рене Фазеля из-за замены государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией, на площади в центре латвийской столицы.