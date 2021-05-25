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Мэрия Вильнюса вывесила флаг белорусской оппозиции вместо городского
Мэрия Вильнюса вывесила флаг белорусской оппозиции вместо городского - РИА Новости, 25.05.2021
Мэрия Вильнюса вывесила флаг белорусской оппозиции вместо городского
Мэрия Вильнюса вывесила используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у своего здания вместо флага литовской столицы, а не вместо государственного... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:54
2021-05-25T16:54
международная федерация хоккея (iihf)
рене фазель
мид латвии
мид литвы
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мэрия Вильнюса вывесила используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у своего здания вместо флага литовской столицы, а не вместо государственного флага Белоруссии – его там и не было, сообщили РИА Новости в литовском МИД.Ранее Sputnik Литва со ссылкой на очевидцев сообщил, что мэрия Вильнюса заменила государственный флаг Белоруссии, поднятый у здания администрации, на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. В Литве его называют историческим флагом Белоруссии."Уточняем, что государственного флага Беларуси не было у Вильнюсского самоуправления - исторический флаг Беларуси поднят вместо флага Вильнюса", - отмечается в сообщении литовского министерства.Кроме того, в ведомстве на просьбу агентства уточнили, что "в МИД Литвы не поступала нота МИД Беларуси о высылке посла Литвы и дипкорпуса в Минске". "Напоминаем, что посол Литовской Республики в Республике Беларусь по требованию белорусской стороны в октябре 2020 г. был отозван на консультации в Литву", - заявили в МИД Литвы.В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.Посол Латвии в Минске после инцидента с флагом в Риге был вызван в белорусский МИД, ему вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов, а также оставить в столице Белоруссии одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием. В МИД Латвии заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.Во вторник мэр Риги решил снять флаг Международной хоккейной федерации (IIHF) в городе после того, как получил письмо с недовольством от руководителя IIHF Рене Фазеля из-за замены государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией, на площади в центре латвийской столицы.
https://rsport.ria.ru/20210525/peskov-1733808917.html
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В Риге снимают флаги Чемпионата мира по хоккею
⚡️🇱🇻В Риге снимают флаги Чемпионата мира по хоккею. Международная хоккейная федерация требовала либо вернуть на место государственный флаг Беларуси, либо снять тогда и флаг Чемпионата. Рига выбрала второй вариант.
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международная федерация хоккея (iihf), рене фазель, мид латвии, мид литвы, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Мэрия Вильнюса вывесила флаг белорусской оппозиции вместо городского

16:54 25.05.2021
 
© Фото : Вильнюсское городское самоуправление Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у здания мэрии Вильнюса
Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у здания мэрии Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : Вильнюсское городское самоуправление
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мэрия Вильнюса вывесила используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у своего здания вместо флага литовской столицы, а не вместо государственного флага Белоруссии – его там и не было, сообщили РИА Новости в литовском МИД.
Ранее Sputnik Литва со ссылкой на очевидцев сообщил, что мэрия Вильнюса заменила государственный флаг Белоруссии, поднятый у здания администрации, на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. В Литве его называют историческим флагом Белоруссии.
"Уточняем, что государственного флага Беларуси не было у Вильнюсского самоуправления - исторический флаг Беларуси поднят вместо флага Вильнюса", - отмечается в сообщении литовского министерства.
Кроме того, в ведомстве на просьбу агентства уточнили, что "в МИД Литвы не поступала нота МИД Беларуси о высылке посла Литвы и дипкорпуса в Минске". "Напоминаем, что посол Литовской Республики в Республике Беларусь по требованию белорусской стороны в октябре 2020 г. был отозван на консультации в Литву", - заявили в МИД Литвы.
Рига - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 13:19
В Кремле прокомментировали ситуацию с российским флагом на площади в Риге
В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
Посол Латвии в Минске после инцидента с флагом в Риге был вызван в белорусский МИД, ему вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов, а также оставить в столице Белоруссии одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием. В МИД Латвии заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
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Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
Во вторник мэр Риги решил снять флаг Международной хоккейной федерации (IIHF) в городе после того, как получил письмо с недовольством от руководителя IIHF Рене Фазеля из-за замены государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией, на площади в центре латвийской столицы.
 
Международная федерация хоккея (IIHF)Рене ФазельМИД ЛатвииМИД ЛитвыМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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