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Посольство России в Латвии осудило решение заменить флаг страны на ЧМ в Риге
Посольство России в Латвии осудило решение заменить флаг страны на ЧМ в Риге - РИА Новости, 25.05.2021
Посольство России в Латвии осудило решение заменить флаг страны на ЧМ в Риге
Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить российский флаг символикой ОКР. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:14
2021-05-25T17:59
россия
рижская дума
чемпионат мира по хоккею
дмитрий песков
латвия
в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить российский флаг символикой ОКР.На одной из центральных площадей латвийской столицы установлены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Среди них был и российский триколор, но его сняли, а взамен подняли флаг Олимпийского комитета России. Как писали СМИ, это сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства.Дипломаты отметили в Facebook, что еще неделю назад рижские власти заверяли в правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, а теперь решились на его замену, причем без вразумительной аргументации. Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не согласна с таким решением, если площадь не относится к месту проведения соревнований, но не исключил, что спортивные чиновники могли дать такую рекомендацию, если там есть символика чемпионата мира. В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд на два года запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Это касается и чемпионата мира по хоккею. Сборная России выступает в Риге под названием ROC (Russian Olympic Committee), игровая форма лишена российского триколора и герба, в качестве флага используется эмблема ОКР без надписей, а вместо гимна звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.
https://rsport.ria.ru/20210525/flag-1733813048.html
https://rsport.ria.ru/20210525/flag-1733812609.html
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россия, рижская дума, чемпионат мира по хоккею, дмитрий песков, латвия, в мире

Посольство России в Латвии осудило решение заменить флаг страны на ЧМ в Риге

16:14 25.05.2021 (обновлено: 17:59 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею 2021 в Риге
Флаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею 2021 в Риге - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить российский флаг символикой ОКР.
На одной из центральных площадей латвийской столицы установлены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Среди них был и российский триколор, но его сняли, а взамен подняли флаг Олимпийского комитета России. Как писали СМИ, это сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства.
Флаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею 2021 в Риге
13:38
Мэрия Вильнюса вслед за Ригой заменила флаг Белоруссии на оппозиционный
Дипломаты отметили в Facebook, что еще неделю назад рижские власти заверяли в правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, а теперь решились на его замену, причем без вразумительной аргументации.
"Что это — неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?" — задались вопросом в посольстве.
Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не согласна с таким решением, если площадь не относится к месту проведения соревнований, но не исключил, что спортивные чиновники могли дать такую рекомендацию, если там есть символика чемпионата мира.
В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд на два года запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Это касается и чемпионата мира по хоккею. Сборная России выступает в Риге под названием ROC (Russian Olympic Committee), игровая форма лишена российского триколора и герба, в качестве флага используется эмблема ОКР без надписей, а вместо гимна звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.
Президент Латвии Эгилс Левитс перед церемонией возложения цветов к памятнику Свободы в день своей инаугурации. - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
13:36
Президент Латвии поддержал замену в Риге флага Белоруссии
 
РоссияРижская думаЧемпионат мира по хоккеюДмитрий ПесковЛатвияВ мире
 
 
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