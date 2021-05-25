https://ria.ru/20210525/flag-1733844663.html

Посольство России в Латвии осудило решение заменить флаг страны на ЧМ в Риге

Посольство России в Латвии осудило решение заменить флаг страны на ЧМ в Риге - РИА Новости, 25.05.2021

Посольство России в Латвии осудило решение заменить флаг страны на ЧМ в Риге

Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить российский флаг символикой ОКР. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:14

2021-05-25T16:14

2021-05-25T17:59

россия

рижская дума

чемпионат мира по хоккею

дмитрий песков

латвия

в мире

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить российский флаг символикой ОКР.На одной из центральных площадей латвийской столицы установлены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Среди них был и российский триколор, но его сняли, а взамен подняли флаг Олимпийского комитета России. Как писали СМИ, это сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства.Дипломаты отметили в Facebook, что еще неделю назад рижские власти заверяли в правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, а теперь решились на его замену, причем без вразумительной аргументации. Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не согласна с таким решением, если площадь не относится к месту проведения соревнований, но не исключил, что спортивные чиновники могли дать такую рекомендацию, если там есть символика чемпионата мира. В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд на два года запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Это касается и чемпионата мира по хоккею. Сборная России выступает в Риге под названием ROC (Russian Olympic Committee), игровая форма лишена российского триколора и герба, в качестве флага используется эмблема ОКР без надписей, а вместо гимна звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

https://rsport.ria.ru/20210525/flag-1733813048.html

https://rsport.ria.ru/20210525/flag-1733812609.html

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рижская дума, чемпионат мира по хоккею, дмитрий песков, латвия, в мире