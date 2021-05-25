Посольство России в Латвии осудило решение заменить флаг страны на ЧМ в Риге
16:14 25.05.2021 (обновлено: 17:59 25.05.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею 2021 в Риге
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить российский флаг символикой ОКР.
На одной из центральных площадей латвийской столицы установлены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Среди них был и российский триколор, но его сняли, а взамен подняли флаг Олимпийского комитета России. Как писали СМИ, это сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства.
Дипломаты отметили в Facebook, что еще неделю назад рижские власти заверяли в правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, а теперь решились на его замену, причем без вразумительной аргументации.
"Что это — неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?" — задались вопросом в посольстве.
Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не согласна с таким решением, если площадь не относится к месту проведения соревнований, но не исключил, что спортивные чиновники могли дать такую рекомендацию, если там есть символика чемпионата мира.
В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд на два года запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Это касается и чемпионата мира по хоккею. Сборная России выступает в Риге под названием ROC (Russian Olympic Committee), игровая форма лишена российского триколора и герба, в качестве флага используется эмблема ОКР без надписей, а вместо гимна звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.