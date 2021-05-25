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Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом - РИА Новости, 25.05.2021
Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter ситуацию с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T03:08
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алексей пушков
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белоруссия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter ситуацию с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге.По его мнению, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта.Накануне на улице Бривибас в центре столицы Латвии вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который традиционно использует оппозиция. Минск выразил по этому поводу протест и предложил послу Латвии и всем дипломатам покинуть страну. Рига заявила, что в ответ высылает все белорусское посольство.
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владимир макей , алексей пушков, латвия, минск, белоруссия, twitter, в мире

Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом

03:08 25.05.2021 (обновлено: 10:18 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter ситуацию с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге.
По его мнению, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта.

"Картонный" чемпионат по хоккею в Риге с условными "сборными" ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр", — предположил Пушков.

Накануне на улице Бривибас в центре столицы Латвии вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который традиционно использует оппозиция. Минск выразил по этому поводу протест и предложил послу Латвии и всем дипломатам покинуть страну. Рига заявила, что в ответ высылает все белорусское посольство.
 
Владимир МакейАлексей ПушковЛатвияМинскБелоруссияTwitterВ мире
 
 
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