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Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом

Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом - РИА Новости, 25.05.2021

Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter ситуацию с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T03:08

2021-05-25T03:08

2021-05-25T10:18

владимир макей

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минск

белоруссия

twitter

в мире

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter ситуацию с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге.По его мнению, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта.Накануне на улице Бривибас в центре столицы Латвии вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который традиционно использует оппозиция. Минск выразил по этому поводу протест и предложил послу Латвии и всем дипломатам покинуть страну. Рига заявила, что в ответ высылает все белорусское посольство.

латвия

минск

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , алексей пушков, латвия, минск, белоруссия, twitter, в мире