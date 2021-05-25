https://ria.ru/20210525/firsov-1733754427.html

Суд в США приговорил россиянина Фирсова к двум с половиной годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Фирсова к двум с половиной годам тюрьмы - РИА Новости, 25.05.2021

Суд в США приговорил россиянина Фирсова к двум с половиной годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам тюрьмы за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T04:05

2021-05-25T04:05

2021-05-25T10:32

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нью-йорк (город)

кирилл фирсов

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам тюрьмы за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров.По версии обвинения, он администрировал онлайн-платформу, которая обслуживала киберпреступников. С октября 2013-го до марта прошлого года на этом ресурсе работали около трех тысяч магазинов с оборотом в 17 миллионов долларов. По словам Фирсова, основной массив проданной информации касался российских аккаунтов, но Минюст США утверждает, что сделки на 1,2 миллиона долларов затрагивали американцев.В релизе ведомства указано, что платформой управляли не из России.Фирсова задержали в начале весны 2020 года в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел из Москвы.

https://ria.ru/20210524/firsov-1733252008.html

вашингтон

нью-йорк (город)

россия

сша

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фбр, вашингтон, нью-йорк (город), кирилл фирсов, россия, сша, в мире