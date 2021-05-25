https://ria.ru/20210525/firsov-1733754427.html
Суд в США приговорил россиянина Фирсова к двум с половиной годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Фирсова к двум с половиной годам тюрьмы - РИА Новости, 25.05.2021
Суд в США приговорил россиянина Фирсова к двум с половиной годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам тюрьмы за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T04:05
2021-05-25T04:05
2021-05-25T10:32
фбр
вашингтон
нью-йорк (город)
кирилл фирсов
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594279822_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_26127df7a9a20c17979e162d1317a499.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам тюрьмы за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров.По версии обвинения, он администрировал онлайн-платформу, которая обслуживала киберпреступников. С октября 2013-го до марта прошлого года на этом ресурсе работали около трех тысяч магазинов с оборотом в 17 миллионов долларов. По словам Фирсова, основной массив проданной информации касался российских аккаунтов, но Минюст США утверждает, что сделки на 1,2 миллиона долларов затрагивали американцев.В релизе ведомства указано, что платформой управляли не из России.Фирсова задержали в начале весны 2020 года в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел из Москвы.
https://ria.ru/20210524/firsov-1733252008.html
вашингтон
нью-йорк (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594279822_0:0:893:670_1920x0_80_0_0_580c416ac8838739020fc9b50587e06d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, вашингтон, нью-йорк (город), кирилл фирсов, россия, сша, в мире