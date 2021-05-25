https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733901499.html

В Госдуме заявили о смягчении позиций Берлина и Парижа в отношении России

В Госдуме заявили о смягчении позиций Берлина и Парижа в отношении России - РИА Новости, 25.05.2021

В Госдуме заявили о смягчении позиций Берлина и Парижа в отношении России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что саммит Евросоюза показал некоторое смягчение позиций Берлина и Парижа, поскольку они... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T22:32

2021-05-25T22:32

2021-05-25T22:32

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

евросоюз

джо байден

владимир путин

франция

германия

белоруссия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что саммит Евросоюза показал некоторое смягчение позиций Берлина и Парижа, поскольку они ждут итогов российско-американского саммита и опасаются сближения РФ с Китаем.По его мнению, на саммите страны переключили "весь свой обличительный пафос" на Белоруссию. Он отметил, что никто не стал говорить о причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске, хотя обычно ЕС "во всем на свете обвиняет Россию"."Некоторое смягчение позиций Берлина и Парижа - это все же знак. Очевидно, знак также того, что европейцы не хотят нагнетать ситуацию, пока не станет ясно, чем закончится российско-американский саммит", - написал Слуцкий.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президента РФ и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Кроме того, подчеркнул Слуцкий, страны ЕС опасаются, что их давление на Россию может привести к ее сближению с Китаем.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/makron-1733871661.html

https://ria.ru/20210505/sanktsii-1731165404.html

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, джо байден, владимир путин, франция, германия, белоруссия, сша, в мире