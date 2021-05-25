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В Госдуме заявили о смягчении позиций Берлина и Парижа в отношении России
В Госдуме заявили о смягчении позиций Берлина и Парижа в отношении России - РИА Новости, 25.05.2021
В Госдуме заявили о смягчении позиций Берлина и Парижа в отношении России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что саммит Евросоюза показал некоторое смягчение позиций Берлина и Парижа, поскольку они... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T22:32
2021-05-25T22:32
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
евросоюз
джо байден
владимир путин
франция
германия
белоруссия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что саммит Евросоюза показал некоторое смягчение позиций Берлина и Парижа, поскольку они ждут итогов российско-американского саммита и опасаются сближения РФ с Китаем.По его мнению, на саммите страны переключили "весь свой обличительный пафос" на Белоруссию. Он отметил, что никто не стал говорить о причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске, хотя обычно ЕС "во всем на свете обвиняет Россию"."Некоторое смягчение позиций Берлина и Парижа - это все же знак. Очевидно, знак также того, что европейцы не хотят нагнетать ситуацию, пока не станет ясно, чем закончится российско-американский саммит", - написал Слуцкий.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президента РФ и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Кроме того, подчеркнул Слуцкий, страны ЕС опасаются, что их давление на Россию может привести к ее сближению с Китаем.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, джо байден, владимир путин, франция, германия, белоруссия, сша, в мире

В Госдуме заявили о смягчении позиций Берлина и Парижа в отношении России

22:32 25.05.2021
 
© REUTERS / Olivier Matthys/Pool Саммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© REUTERS / Olivier Matthys/Pool
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что саммит Евросоюза показал некоторое смягчение позиций Берлина и Парижа, поскольку они ждут итогов российско-американского саммита и опасаются сближения РФ с Китаем.

"Думается, неслучайно на завершившемся саммите ЕС в отношении России был проявлен некоторый, прямо скажем, неожиданный спад конфронтационной риторики", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его мнению, на саммите страны переключили "весь свой обличительный пафос" на Белоруссию. Он отметил, что никто не стал говорить о причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске, хотя обычно ЕС "во всем на свете обвиняет Россию".
"Некоторое смягчение позиций Берлина и Парижа - это все же знак. Очевидно, знак также того, что европейцы не хотят нагнетать ситуацию, пока не станет ясно, чем закончится российско-американский саммит", - написал Слуцкий.
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Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президента РФ и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Кроме того, подчеркнул Слуцкий, страны ЕС опасаются, что их давление на Россию может привести к ее сближению с Китаем.

"Но окончательно разобраться в том, какие ветры дуют в Евросоюзе в отношении Москвы, можно будет, очевидно, только после переговоров в Женеве. Ведь в Брюсселе привыкли равняться на Вашингтон", - заключил глава комитета Госдумы по международным делам.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
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Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинФранцияГерманияБелоруссияСШАВ мире
 
 
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