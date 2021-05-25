https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html

Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России

Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России - РИА Новости, 25.05.2021

Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России

Лидеры Евросоюза на саммите осудили "незаконные и провокационные действия России" против интеграционного объединения и его членов. Об этом говорится в... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T01:55

2021-05-25T01:55

2021-05-25T10:16

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брюссель

евросоюз

москва

чехия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите осудили "незаконные и провокационные действия России" против интеграционного объединения и его членов. Об этом говорится в обнародованных выводах европейской встречи в верхах.Европейские лидеры также в очередной раз выразили поддержку и солидарность с Чехией.Однако, несмотря на приписываемые Москве "дестабилизирующие действия", Россия остается ближайшим и самым крупным соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства России.В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также подчеркнули, что эти обвинения — часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210524/sderzhivanie-1733620227.html

россия

брюссель

москва

чехия

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россия, брюссель, евросоюз, москва, чехия, в мире