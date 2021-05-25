Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html
Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России - РИА Новости, 25.05.2021
Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
Лидеры Евросоюза на саммите осудили "незаконные и провокационные действия России" против интеграционного объединения и его членов. Об этом говорится в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T01:55
2021-05-25T10:16
россия
брюссель
евросоюз
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f75cbafdb2b3510c1c7cc8a25295b2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите осудили "незаконные и провокационные действия России" против интеграционного объединения и его членов. Об этом говорится в обнародованных выводах европейской встречи в верхах.Европейские лидеры также в очередной раз выразили поддержку и солидарность с Чехией.Однако, несмотря на приписываемые Москве "дестабилизирующие действия", Россия остается ближайшим и самым крупным соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства России.В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также подчеркнули, что эти обвинения — часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210524/sderzhivanie-1733620227.html
россия
брюссель
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b101edf5cccd771ebcff0fb46eec7bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, брюссель, евросоюз, москва, чехия, в мире

Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России

01:55 25.05.2021 (обновлено: 10:16 25.05.2021)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите осудили "незаконные и провокационные действия России" против интеграционного объединения и его членов. Об этом говорится в обнародованных выводах европейской встречи в верхах.

"Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнерам", — указывается в документе.

Европейские лидеры также в очередной раз выразили поддержку и солидарность с Чехией.
Однако, несмотря на приписываемые Москве "дестабилизирующие действия", Россия остается ближайшим и самым крупным соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия является нашим самым большим соседом, остается источником торговли и инвестиций для Евросоюза, у нас протяженные общие границы, Россия также важный международный игрок по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов", — отметила она.

Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства России.
В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также подчеркнули, что эти обвинения — часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 12:05
Лавров заявил об усилении курса Евросоюза на сдерживание России
 
РоссияБрюссельЕвросоюзМоскваЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:41МИД заявил о "вакцинных войнах" против России
10:39Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
10:39США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров
10:30В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
10:29В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
10:26Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
10:16Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
10:14СМИ назвали Женеву возможным местом первой встречи Путина и Байдена
10:10Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
10:10Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске
10:05В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
09:59Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
09:58Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
09:51Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
09:49Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:48В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
09:43Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
09:38В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19
09:38Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу
Лента новостейМолния