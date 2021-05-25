Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:55 25.05.2021 (обновлено: 10:16 25.05.2021)
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите осудили "незаконные и провокационные действия России" против интеграционного объединения и его членов. Об этом говорится в обнародованных выводах европейской встречи в верхах.
"Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнерам", — указывается в документе.
Европейские лидеры также в очередной раз выразили поддержку и солидарность с Чехией.
Однако, несмотря на приписываемые Москве "дестабилизирующие действия", Россия остается ближайшим и самым крупным соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Россия является нашим самым большим соседом, остается источником торговли и инвестиций для Евросоюза, у нас протяженные общие границы, Россия также важный международный игрок по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов", — отметила она.
Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства России.
В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также подчеркнули, что эти обвинения — часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.