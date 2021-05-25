https://ria.ru/20210525/ege-1733779678.html

В Красноярском крае заверили, что авария на ЛЭП не повлияет на сдачу ЕГЭ

В Красноярском крае заверили, что авария на ЛЭП не повлияет на сдачу ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2021

В Красноярском крае заверили, что авария на ЛЭП не повлияет на сдачу ЕГЭ

Школы в поселках на севере Красноярского края, где произошло отключение электроэнергии, работают в штатном режиме, аварийная ситуация не повлияет на сдачу ЕГЭ,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:00

2021-05-25T11:00

2021-05-25T11:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр усс

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Школы в поселках на севере Красноярского края, где произошло отключение электроэнергии, работают в штатном режиме, аварийная ситуация не повлияет на сдачу ЕГЭ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Ранее в "Россети Сибири" сообщили что, плавучий кран, смонтированный на барже, оборвал два провода линии электропередачи 110 кВ Енисейская - Епишино – Подтесово, которая идёт через реку Енисей. По данным МЧС региона, под отключение попали восемь населенных пунктов - более одной тысячи домов с населением 7,5 тысячи человек и 21 социально значимый объект.По данным властей, под отключение попало 36 социально значимых объектов, без света остались 6156 человек. О ситуации доложили главе региона Александру Уссу.По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Отопительный сезон в районе завершен.

https://ria.ru/20210524/ege-1733739027.html

россия

красноярский край

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, происшествия