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В Красноярском крае заверили, что авария на ЛЭП не повлияет на сдачу ЕГЭ
В Красноярском крае заверили, что авария на ЛЭП не повлияет на сдачу ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2021
В Красноярском крае заверили, что авария на ЛЭП не повлияет на сдачу ЕГЭ
Школы в поселках на севере Красноярского края, где произошло отключение электроэнергии, работают в штатном режиме, аварийная ситуация не повлияет на сдачу ЕГЭ,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:00
2021-05-25T11:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр усс
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Школы в поселках на севере Красноярского края, где произошло отключение электроэнергии, работают в штатном режиме, аварийная ситуация не повлияет на сдачу ЕГЭ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Ранее в "Россети Сибири" сообщили что, плавучий кран, смонтированный на барже, оборвал два провода линии электропередачи 110 кВ Енисейская - Епишино – Подтесово, которая идёт через реку Енисей. По данным МЧС региона, под отключение попали восемь населенных пунктов - более одной тысячи домов с населением 7,5 тысячи человек и 21 социально значимый объект.По данным властей, под отключение попало 36 социально значимых объектов, без света остались 6156 человек. О ситуации доложили главе региона Александру Уссу.По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Отопительный сезон в районе завершен.
https://ria.ru/20210524/ege-1733739027.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, происшествия

В Красноярском крае заверили, что авария на ЛЭП не повлияет на сдачу ЕГЭ

11:00 25.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченица перед началом единого государственного экзамен
Ученица перед началом единого государственного экзамен - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Школы в поселках на севере Красноярского края, где произошло отключение электроэнергии, работают в штатном режиме, аварийная ситуация не повлияет на сдачу ЕГЭ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ранее в "Россети Сибири" сообщили что, плавучий кран, смонтированный на барже, оборвал два провода линии электропередачи 110 кВ Енисейская - Епишино – Подтесово, которая идёт через реку Енисей. По данным МЧС региона, под отключение попали восемь населенных пунктов - более одной тысячи домов с населением 7,5 тысячи человек и 21 социально значимый объект.
По данным властей, под отключение попало 36 социально значимых объектов, без света остались 6156 человек. О ситуации доложили главе региона Александру Уссу.
"Школы в Подтёсово и Высокогорском подключены к электроэнергии от ДЭС, учебный процесс в образовательных учреждениях, где планируется сдача ЕГЭ, не приостановлен. К восстановительным работам привлечены 47 человек и 10 единиц техники. Подключить поселки по резервной схеме планируется сегодня до 22.00 (18.00 мск)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Отопительный сезон в районе завершен.
Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 21:51
Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссКрасноярский крайПроисшествия
 
 
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