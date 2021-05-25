Джонсон расстроился после просмотра видео с Протасевичем
ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что расстроен после просмотра видео с задержанным в Белоруссии основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем и призвал его освободить.
"Видео с Романом Протасевичем очень расстраивает. Как журналист и верящий в свободу слова человек я призываю к его немедленному освобождению. Действия Белоруссии приведут к последствиям", - написал Джонсон в Twitter.
Ранее недопустимым задержание Протасевича назвал британский МИД. Глава министерства Доминик Рааб также призывал освободить задержанного и грозил Белоруссии последствиями.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.