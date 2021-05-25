https://ria.ru/20210525/dzhonson-1733812455.html

Джонсон расстроился после просмотра видео с Протасевичем

Джонсон расстроился после просмотра видео с Протасевичем - РИА Новости, 25.05.2021

Джонсон расстроился после просмотра видео с Протасевичем

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что расстроен после просмотра видео с задержанным в Белоруссии основателем Telegram-канала Nexta, признанного в... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:36

2021-05-25T13:36

2021-05-25T13:36

задержание основателя telegram-канала nexta

доминик рааб

ryanair

борис джонсон

мид белоруссии

минск

белоруссия

вильнюс

twitter

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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что расстроен после просмотра видео с задержанным в Белоруссии основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем и призвал его освободить."Видео с Романом Протасевичем очень расстраивает. Как журналист и верящий в свободу слова человек я призываю к его немедленному освобождению. Действия Белоруссии приведут к последствиям", - написал Джонсон в Twitter.Ранее недопустимым задержание Протасевича назвал британский МИД. Глава министерства Доминик Рааб также призывал освободить задержанного и грозил Белоруссии последствиями.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733801640.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/latviya-1733796915.html

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