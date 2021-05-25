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В Подмосковье женщина и ребенок погибли в ДТП
В Подмосковье женщина и ребенок погибли в ДТП - РИА Новости, 25.05.2021
В Подмосковье женщина и ребенок погибли в ДТП
Женщина и ребенок погибли в аварии на Старо-Рязанском шоссе в городском округе Раменское в Подмосковье, еще два ребенка пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:06
2021-05-25T19:06
2021-05-25T19:06
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в аварии на Старо-Рязанском шоссе в городском округе Раменское в Подмосковье, еще два ребенка пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Городской округ Раменское, Старо-Рязанское шоссе, район деревни Кривцы. Столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате пострадало четыре человека (из них двое детей), из них два человека погибли (женщина, ребенок)", - сказал собеседник агентства.
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раменское
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раменское, московская область (подмосковье), происшествия