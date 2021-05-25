https://ria.ru/20210525/dtp-1733883785.html

В Подмосковье женщина и ребенок погибли в ДТП

В Подмосковье женщина и ребенок погибли в ДТП - РИА Новости, 25.05.2021

В Подмосковье женщина и ребенок погибли в ДТП

Женщина и ребенок погибли в аварии на Старо-Рязанском шоссе в городском округе Раменское в Подмосковье, еще два ребенка пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:06

2021-05-25T19:06

2021-05-25T19:06

раменское

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в аварии на Старо-Рязанском шоссе в городском округе Раменское в Подмосковье, еще два ребенка пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Городской округ Раменское, Старо-Рязанское шоссе, район деревни Кривцы. Столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате пострадало четыре человека (из них двое детей), из них два человека погибли (женщина, ребенок)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210524/avtobus-1733735639.html

раменское

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раменское, московская область (подмосковье), происшествия