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Нижегородская область
https://ria.ru/20210525/dobrorubli-1733776923.html
Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за занятия спортом и прогулки
Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за занятия спортом и прогулки - РИА Новости, 25.05.2021
Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за занятия спортом и прогулки
Нижегородцы смогут получать "доброрубли" (бонусы) за занятия спортом и прогулки, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:46
2021-05-25T10:46
нижегородская область
глеб никитин
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ростелеком
технологии
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Нижегородцы смогут получать "доброрубли" (бонусы) за занятия спортом и прогулки, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Свою работу начало мобильное приложение "Активный житель". Оно работает на базе операционных систем iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Play Market."Цель проекта – объединить активных жителей для занятий физкультурой, туризмом и для культурного отдыха. Мобильное приложение "Активный житель" нижегородцы могут запускать во время прогулок или занятий спортом. Программа зафиксирует протяженность маршрута и за каждый километр пройденного пути начислит бонусы ("доброрубли"). Накопленные баллы можно использовать для получения скидок от партнеров проекта", - рассказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области.Никитин отметил, что работа над созданием приложения и бонусной программы велась достаточно давно, но на планы повлияла пандемия. "Сейчас жизнь постепенно возвращается к привычному ритму, вместе с тем расширяется количество партнеров проекта "Доброрубль". Занимаясь спортом или просто гуляя, можно получить бонусы и обменять их на скидки при посещении музея, студии рисования или физкультурно-оздоровительного комплекса. Это в полной мере соответствует задачам, которые поставлены перед регионами в рамках национального проекта "Демография", - сообщил губернатор.Заниматься спортом и зарабатывать бонусы можно, даже не выходя из дома. Для этого в приложении созданы специальные вкладки для домашних тренировок "ходьба на месте" и "бег на месте". Оценить свой спортивный результат и сравнить с достижениями других участников проекта пользователи приложения могут в разделе "Рейтинги"."Активный житель" - совместный проект правительства Нижегородской области и "Ростелекома". Это мобильное приложение будет задействовано при проведении всех спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. В 2021 году подписчиков сервиса ждут народные соревнования, квесты и марафоны, а также призы от организаторов и партнеров проекта.Теперь для жителей региона доступна единая бонусная система "Доброрубль". "Активный житель" становится ее частью и присоединяется к другим приложениям и платформам – "Карта жителя Нижегородской области", первое онлайн-движение "МЫ", "ЭкоИнспектор", "Активисты памяти". Бонусные баллы, накопленные пользователями за участие в спортивных, экологических, образовательных программах, будут отображаться в личном кабинете, зарегистрированном по номеру телефона на сервисе "Карта жителя Нижегородской области".
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глеб никитин, google android, apple ios, ростелеком, технологии, общество

Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за занятия спортом и прогулки

10:46 25.05.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Нижегородцы смогут получать "доброрубли" (бонусы) за занятия спортом и прогулки, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Свою работу начало мобильное приложение "Активный житель". Оно работает на базе операционных систем iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Play Market.
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"Цель проекта – объединить активных жителей для занятий физкультурой, туризмом и для культурного отдыха. Мобильное приложение "Активный житель" нижегородцы могут запускать во время прогулок или занятий спортом. Программа зафиксирует протяженность маршрута и за каждый километр пройденного пути начислит бонусы ("доброрубли"). Накопленные баллы можно использовать для получения скидок от партнеров проекта", - рассказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области.
Никитин отметил, что работа над созданием приложения и бонусной программы велась достаточно давно, но на планы повлияла пандемия. "Сейчас жизнь постепенно возвращается к привычному ритму, вместе с тем расширяется количество партнеров проекта "Доброрубль". Занимаясь спортом или просто гуляя, можно получить бонусы и обменять их на скидки при посещении музея, студии рисования или физкультурно-оздоровительного комплекса. Это в полной мере соответствует задачам, которые поставлены перед регионами в рамках национального проекта "Демография", - сообщил губернатор.
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Заниматься спортом и зарабатывать бонусы можно, даже не выходя из дома. Для этого в приложении созданы специальные вкладки для домашних тренировок "ходьба на месте" и "бег на месте". Оценить свой спортивный результат и сравнить с достижениями других участников проекта пользователи приложения могут в разделе "Рейтинги".
"Активный житель" - совместный проект правительства Нижегородской области и "Ростелекома". Это мобильное приложение будет задействовано при проведении всех спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. В 2021 году подписчиков сервиса ждут народные соревнования, квесты и марафоны, а также призы от организаторов и партнеров проекта.
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Теперь для жителей региона доступна единая бонусная система "Доброрубль". "Активный житель" становится ее частью и присоединяется к другим приложениям и платформам – "Карта жителя Нижегородской области", первое онлайн-движение "МЫ", "ЭкоИнспектор", "Активисты памяти". Бонусные баллы, накопленные пользователями за участие в спортивных, экологических, образовательных программах, будут отображаться в личном кабинете, зарегистрированном по номеру телефона на сервисе "Карта жителя Нижегородской области".
 
Нижегородская областьГлеб НикитинGoogle AndroidApple iOSРостелекомТехнологииОбщество
 
 
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