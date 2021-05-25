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В Чечне рассказали о жизни детей, вывезенных отцом из Австрии
В Чечне рассказали о жизни детей, вывезенных отцом из Австрии - РИА Новости, 25.05.2021
В Чечне рассказали о жизни детей, вывезенных отцом из Австрии
Двое мальчиков, вывезенных отцом из Австрии в Чечню, живут в благополучной семье, нарушений прав не выявлено, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:08
2021-05-25T17:08
2021-05-25T17:49
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ГРОЗНЫЙ, 25 мая – РИА Новости. Двое мальчиков, вывезенных отцом из Австрии в Чечню, живут в благополучной семье, нарушений прав не выявлено, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов после заявления матери детей Ольги Марковой, лишенной родительских прав.Ранее Маркова рассказала РИА Новости, что в 2014 году ее бывший муж Саид-Хасан Магомадов тайно вывез двух сыновей из Австрии в Чечню. Там суд заочно лишил мать родительских прав. По словам Марковой, все эти годы она пытается вернуть сыновей и уже почти потеряла надежду. Сама женщина живет и работает в Европе.Представители уполномоченного по правам ребенка 19 мая посетили детей по месту их жительства в селе Дуба-Юрт Шалинского района Чечни."Саид-Хусейн планирует завершить ремонт в ближайшие две недели. При этом до его окончания детям созданы все условия в соседнем доме, принадлежащем сестре: у мальчиков своя комната, отдельные кровати, место для учебных занятий, имеются все бытовые удобства ", - отметил Хирахматов.По его словам, отец детей рассказал, что в 2013 году Маркова дала экс-мужу доверенность на детей, составленную австрийским нотариусом на немецком языке, документ переведен на русский язык и заверен местным нотариусом. Юрист детского омбудсмена ознакомился с документом: в нем мать дает согласие отцу детей на их вывоз, смену фамилии. "Каких-либо нарушений, связанных с правами детей, мы не обнаружили, дети являются гражданами России, постоянное место жительства им определено с отцом, есть решение российского суда о лишении материнских прав, в данный момент идет процесс обжалования данного решения", - добавил омбудсмен.Как он отметил, отец заверяет, что не мешал встрече детей с матерью, но она и не пыталась. "Мы тоже содействуем в таких случаях - помогаем встрече матери с детьми, у нас есть такая практика, но она ни разу к нам не обращалась напрямую. Было обращение от ее имени представителя сочинского горкома, но она сама ни с нами, ни с органами опеки ни разу не связывалась", - рассказал Хирахматов. Он говорит, что дети были опрошены органами опеки, с кем они хотят жить, и изъявили желание проживать с отцом в Чеченской республике.
https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html
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россия, чеченская республика (чечня), европа, австрия, общество
ГРОЗНЫЙ, 25 мая – РИА Новости. Двое мальчиков, вывезенных отцом из Австрии в Чечню, живут в благополучной семье, нарушений прав не выявлено, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов после заявления матери детей Ольги Марковой, лишенной родительских прав.
Ранее Маркова рассказала РИА Новости, что в 2014 году ее бывший муж Саид-Хасан Магомадов тайно вывез двух сыновей из Австрии в Чечню. Там суд заочно лишил мать родительских прав. По словам Марковой, все эти годы она пытается вернуть сыновей и уже почти потеряла надежду. Сама женщина живет и работает в Европе
.
Представители уполномоченного по правам ребенка 19 мая посетили детей по месту их жительства в селе Дуба-Юрт Шалинского района
Чечни.
"Дети проживают вместе с отцом Саид-Хусейном Магомадовым в просторном доме со всеми удобствами. В семье еще двое детей, атмосфера, по нашим наблюдениям, вполне благоприятная. В момент посещения один из мальчиков был в школе - он и его брат учатся в Дуба-юртовской школе, второй собирался на учебу и его на машине отвез дядя", - рассказал Хирахматов. По его словам, районные органы опеки держит ситуацию под контролем, периодически навещая детей дома и в школе. Саид-Хусейн Магомадов живет и работает в Чечне, параллельно занимается ремонтом дома.
"Саид-Хусейн планирует завершить ремонт в ближайшие две недели. При этом до его окончания детям созданы все условия в соседнем доме, принадлежащем сестре: у мальчиков своя комната, отдельные кровати, место для учебных занятий, имеются все бытовые удобства ", - отметил Хирахматов.
По его словам, отец детей рассказал, что в 2013 году Маркова дала экс-мужу доверенность на детей, составленную австрийским нотариусом на немецком языке, документ переведен на русский язык и заверен местным нотариусом. Юрист детского омбудсмена ознакомился с документом: в нем мать дает согласие отцу детей на их вывоз, смену фамилии. "Каких-либо нарушений, связанных с правами детей, мы не обнаружили, дети являются гражданами России
, постоянное место жительства им определено с отцом, есть решение российского суда о лишении материнских прав, в данный момент идет процесс обжалования данного решения", - добавил омбудсмен.
Как он отметил, отец заверяет, что не мешал встрече детей с матерью, но она и не пыталась. "Мы тоже содействуем в таких случаях - помогаем встрече матери с детьми, у нас есть такая практика, но она ни разу к нам не обращалась напрямую. Было обращение от ее имени представителя сочинского горкома, но она сама ни с нами, ни с органами опеки ни разу не связывалась", - рассказал Хирахматов. Он говорит, что дети были опрошены органами опеки, с кем они хотят жить, и изъявили желание проживать с отцом в Чеченской республике.