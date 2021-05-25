https://ria.ru/20210525/deti-1733856479.html

В Чечне рассказали о жизни детей, вывезенных отцом из Австрии

В Чечне рассказали о жизни детей, вывезенных отцом из Австрии - РИА Новости, 25.05.2021

В Чечне рассказали о жизни детей, вывезенных отцом из Австрии

Двое мальчиков, вывезенных отцом из Австрии в Чечню, живут в благополучной семье, нарушений прав не выявлено, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:08

2021-05-25T17:08

2021-05-25T17:49

россия

чеченская республика (чечня)

европа

австрия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_ac58f1934be598fa56f6e4a362a24560.jpg

ГРОЗНЫЙ, 25 мая – РИА Новости. Двое мальчиков, вывезенных отцом из Австрии в Чечню, живут в благополучной семье, нарушений прав не выявлено, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов после заявления матери детей Ольги Марковой, лишенной родительских прав.Ранее Маркова рассказала РИА Новости, что в 2014 году ее бывший муж Саид-Хасан Магомадов тайно вывез двух сыновей из Австрии в Чечню. Там суд заочно лишил мать родительских прав. По словам Марковой, все эти годы она пытается вернуть сыновей и уже почти потеряла надежду. Сама женщина живет и работает в Европе.Представители уполномоченного по правам ребенка 19 мая посетили детей по месту их жительства в селе Дуба-Юрт Шалинского района Чечни."Саид-Хусейн планирует завершить ремонт в ближайшие две недели. При этом до его окончания детям созданы все условия в соседнем доме, принадлежащем сестре: у мальчиков своя комната, отдельные кровати, место для учебных занятий, имеются все бытовые удобства ", - отметил Хирахматов.По его словам, отец детей рассказал, что в 2013 году Маркова дала экс-мужу доверенность на детей, составленную австрийским нотариусом на немецком языке, документ переведен на русский язык и заверен местным нотариусом. Юрист детского омбудсмена ознакомился с документом: в нем мать дает согласие отцу детей на их вывоз, смену фамилии. "Каких-либо нарушений, связанных с правами детей, мы не обнаружили, дети являются гражданами России, постоянное место жительства им определено с отцом, есть решение российского суда о лишении материнских прав, в данный момент идет процесс обжалования данного решения", - добавил омбудсмен.Как он отметил, отец заверяет, что не мешал встрече детей с матерью, но она и не пыталась. "Мы тоже содействуем в таких случаях - помогаем встрече матери с детьми, у нас есть такая практика, но она ни разу к нам не обращалась напрямую. Было обращение от ее имени представителя сочинского горкома, но она сама ни с нами, ни с органами опеки ни разу не связывалась", - рассказал Хирахматов. Он говорит, что дети были опрошены органами опеки, с кем они хотят жить, и изъявили желание проживать с отцом в Чеченской республике.

https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html

https://ria.ru/20210419/damask-1728870751.html

россия

европа

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чеченская республика (чечня), европа, австрия, общество