https://ria.ru/20210525/deti-1733618395.html

Международный день пропавших детей

Международный день пропавших детей - РИА Новости, 25.05.2021

Международный день пропавших детей

Ежегодно 25 мая во всем мире отмечается Международный день пропавших детей (International Missing Children Day). РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T00:36

2021-05-25T00:36

2021-05-25T00:36

международный день пропавших детей

в мире

справки

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Ежегодно 25 мая во всем мире отмечается Международный день пропавших детей (International Missing Children Day). Идея посвятить специальный день проблеме пропавших детей впервые появилась в США. В этот день, 25 мая 1979 года, по дороге из школы пропал шестилетний американский мальчик Итан Патц, которого так и не смогли найти. В 1983 году, спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. В 1984 году в США был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Американская инициатива была поддержана в Европе. В 1998 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), официальное открытие которого состоялось в апреле 1999 года. В 1998 году по инициативе ICMEC была создана Глобальная сеть Центров поиска пропавших детей (GMCN) – многоязычная база данных с фотографиями и информацией о пропавших детях со всего мира. В настоящее время членами GMCN являются 31 страна, в том числе и Россия. В 2001 году, благодаря усилиям Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей, 25 мая впервые отмечался как Международный день пропавших детей. Целью мероприятий Международного дня пропавших детей является привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.Символом Дня пропавших детей является изображение синей незабудки. В 2012 году Россия впервые официально присоединилась к традиции празднования Международного дня пропавших детей. Отсутствие общего определения "пропавший ребенок" не позволяет оценить масштабы проблемы в мире. По данным, которые приводит Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC) на основе статистики, предоставленной властями разных стран, каждый год в Австралии пропавшими без вести числятся около 25 тысяч детей, в Великобритании – более 80 тысяч. В 2019 году в Канаде пропали более 40 тысяч детей, в США – более 420 тысяч.Около 40 тысяч детей пропадают ежегодно в Российской Федерации. Это подтверждено по линии Министерства внутренних дел. Так же эту цифру, в целом, подтверждает крупнейший игрок на поисковой площадке – организация "Лиза Алерт". По данным экспертов только около 10% случаев исчезновения детей в РФ связано с преступлениями или несчастными случаями, чаще всего они сами сбегают из дома или детских учреждений. Поисками пропавших занимаются спасатели, полицейские и волонтеры. В России в целях создания отлаженной системы помощи детям, основанной на тесном взаимодействии общественных организаций и добровольцев, правоохранительных органов, медицинских и социальных учреждений, в 2014 году был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Подразделения центра работают во многих регионах страны. В России существует около множество организаций, занимающихся поиском людей. Такие крупные волонтерские организации, как "Лиза Алерт" и "Поиск пропавших детей", обрабатывают несколько тысяч заявок в год. В случае пропажи ребенка волонтеры рекомендуют не поддаваться панике, не терять время, а действовать. Обращаться в полицию необходимо, как только вы поняли, что ребенок пропал. В полиции заявление принимают сразу. Никто вас не оштрафует, если пропавший ребенок найдется через час у друга. Если в полиции отказываются принять заявление, звоните на номер 112. Звонок – это уже зарегистрированное заявление о пропаже. При обращении в полицию необходимо иметь документы, подтверждающие вашу личность, по возможности документы ребенка. Обязательно возьмите с собой фотографию ребенка, желательно самую свежую. Необходимо составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включить в описание особые приметы и характерные манеры.Сообщите номер мобильного телефона ребенка или его планшета. В августе 2019 года в силу вступил закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов. Он позволяет без проволочек получать по заявлению родителей доступ к данным телефона или планшета ребенка. Правоохранители должны просто уведомить суд, а не ждать получения разрешения, как было раньше. В общении с полицией не надо скрывать подробностей своих отношений с ребенком и его личной жизни. Любая деталь может помочь в поисках. Запишите регистрационный номер вашего заявления в полицию и телефон сотрудника (чтобы оперативно сообщить ему новые подробности). Внимательно обследуйте свое жилище. Если вы живете за городом, то еще сад, огород и окрестности. Маленькие дети могут уснуть в шкафу, на чердаке, в другом укромном уголке или забраться в такое место, из которого не могут выбраться самостоятельно. Когда поисками занялись профессионалы, необходимо обзвонить как можно больше знакомых: одноклассников, учителей, родителей одноклассников, авторитетных для ребенка взрослых. Подключите к поискам как можно больше людей, в особенности тех, кто знает пропавшего в лицо. Не размещайте ориентировки без согласования с полицией и волонтерами, которые занимаются поиском пропавшего: могут быть причины, по которым полиция и волонтеры решили не распространять ориентировки. Телефон "горячей линии" Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: 8-800-700-56-76.Телефон "горячей линии" поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52. Телефон "горячей линии" ассоциации "Поиск пропавших детей": 8-800-30-112-01. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день пропавших детей, в мире, справки